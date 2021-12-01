嘉縣愛滋以學生、社會新鮮人居多 衛生局推一條龍防治

響應2021世界愛滋日，嘉義縣衛生局下午在永在食安大樓舉辦「行動篩檢無距離．陪伴就醫嘉溫馨」愛滋防治宣傳，以行動劇展示愛滋防治一條龍服務：「篩檢快」、「陪就醫」、「零歧視」、「嘉溫馨」，呼籲定期篩檢守護自身及伴侶健康。

衛生局指出，2019年至今全國愛滋感染人數連續2年下降，嘉義縣2019至2020年人數由27人下降至9人，感染者年齡15到35歲區間最高，達7成，為在學生、社會新鮮人，國內目前約12%感染者不知自身感染，因此，嘉縣推出行動檢驗，篩檢結果陽性有專人陪伴就醫，兼顧篩檢便利及隱私性。

行動篩檢服務行程公布衛生局網站及諸羅部屋臉書，民眾可網路預約享到點服務，同時推出27處多元篩檢服務點，民眾除到醫療院所、同志健康中心由專業人員親自採檢衛教外，也可定點購買篩檢試劑，或網路訂購超商取貨，自行在家篩檢。

27處據點：衛生局及轄區18個鄉鎮市衛生所共19家、嘉義長庚、大林慈濟、GisneyLand諸羅部屋同志健康服務中心、民雄九九藥局、七星藥局、番路博勝藥局、太保塔索肌力與體能訓練中心、中正大學活動中心。