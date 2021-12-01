成效差 公總明年恐不推公共運輸優惠

隨著國內疫情漸趨穩定，各地景點開始湧現出遊人潮，不過相較於往年為了鼓勵搭乘大眾運輸，公路總局每逢連假必推公共運輸優惠措施，今年不僅中秋連假、國慶連假取消外，元旦連假、春節連假也確定取消，如今就連明年一整年的連續假期都可能不再推公共運輸優惠，讓業者炸鍋，質疑公總是在變相鼓勵民眾自駕，對於防疫沒有幫助，也無助於交通疏運。

對此，公路總局長許鉦漳表示，因為指揮中心目前還在二級警戒，也還是不鼓勵長途移動，因此目前元旦連假、春節連假還是比照秋節的方式來處理，不推公共運輸優惠。

至於明年的部分，許鉦漳表示，目前預估明年還是持續二級警戒，因此維持不推公共運輸優惠，不過會隨時保留彈性，只要指揮中心疫情警戒降級，甚至是鼓勵長途移動，將隨時修正提出相關優惠計畫。

實際上，公路總局自106年推國棟客運優惠票價補貼以來，使用人數是逐年下降。根據公路總局統計，106年國慶開始試辦，當時優惠路線85條，日均使用人數為13萬5368人，107年約為13萬2000人，108年約為12萬4000人。

109年則增加到90條優惠路線，不過日均使用人數下降到9萬8000人，今年年受疫情影響補貼至清明連續假期，日均使用人數約為9萬5000人。

此外，國道客運、台鐵、高鐵轉乘優惠補貼則是從107年開始試辦，日均使用人數約為5萬7000人，108年約為萬人，109年約為5萬1000人，今年受疫情影響補貼至清明連續假期，日均使用人數約為3萬5000人。

至於台灣好行電子票證半價優惠補貼，從107年開始試辦，路線32條，日均使用人數僅4319人，108年為4546人，109年增加到44條路線，使用人數為5517人，今年受疫情影響補貼至清明連續假期，日均使用人數為5524人。