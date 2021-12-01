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不注重道安？ 全台逾七成首長主持道安會議次數未過半

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
北市日前發生計程車司機因不明原因自撞限高門架，送醫不治。記者蕭雅娟/翻攝
北市日前發生計程車司機因不明原因自撞限高門架，送醫不治。記者蕭雅娟/翻攝

去年道路交通死亡人數高達3000人，平均每天有超過8人死於交通事故，道路安全問題儼然已成為嚴重的國安危機。根據交通部道安會統計，今年截至九月底止，總計發生25萬6188件交通事故，造成2186人死亡、33萬9986人受傷。

道安會今也首度公布各縣市首長主持道安會議狀況，有高達近七成三、16縣市首長主持道安會議次數不到一半，其中基隆市、新竹市、雲林縣、嘉義市、屏東縣以及離島三縣市等八縣市，首長主持道安會議次數更是零次；至於高雄市交通事故死亡人數高達237人，居全台之冠，不過高雄市九次道安會議中，市長陳其邁也僅有出席三次。

道安會執秘吳木富強調，首長的重視度相信對於道路安全也有一定程度，也有助於橫向聯繫。

根據道安會統計，今年截至9月底止，共發生25萬6188件事故，造成2186人死亡，與109年同期相比，事故件數減少6795件死亡人數減少5人，受傷人數減少9500人。

依照運具區分，機車事故死亡1322人，占總死亡人數60.5%，不過較109年同期減少26人；按照年齡區分，高齡事故死亡835人佔總死亡人數38.2%，較109年同期減少69人。

值得注意的是，今年酒駕事故死亡總計233人，較109年同期增加28人。吳木富分析，可能是因為之前防疫，大家關在家裡，後來解封，就出來狂歡。酒駕未來是很重要努力的地方，尤其現在靠近年底，天氣冷，有很多機會聚餐，這是需要關注的重要議題。

若從縣市數據來看，今年截至9底，道路交通事故死亡人數前五名分別為高雄237人、台南233人、台中213人、桃園204人、新北187人；若以縣市每十萬人死亡人數前五名為台東20.6人、嘉義縣19.8人、屏東17.51人及宜蘭17.5人、苗栗17.1人。

至於和去年同期比較，增加較多的縣市，分別是苗栗(+24人)、台北(+23人)、新北(+20人)、桃園(+16人)、宜蘭(+15人)；減少較多之縣市為台中(-28人)、高雄(-24人)、彰化(-17人)、雲林(-14人)、屏東(-14人)。

此外，道安會也公布全台各縣市召開道安會議，其中本島18縣市每月都有召開，外島縣市受限人力，澎湖縣、金門縣每季召開1次，連江縣每2季召開1次。不過首長主持0次的縣市為基隆市、新竹市、雲林縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等八縣市；首長主持1次的縣市為新竹縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣、台東縣等五縣市。

吳木富強調，未來將透過改善路口路型、全民終身道安教育、危險行為優先取締、加強大型車安全以及走動式督導等五種方式，改善道路交通安全。

道安會執秘吳木富。記者邱瓊玉／攝影
道安會執秘吳木富。記者邱瓊玉／攝影

屏東縣 嘉義

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