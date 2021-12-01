愛滋感染者自評生活品質僅68分 1/4曾遭拒診

台灣愛滋防治在亞洲居領先地位，但愛滋感染者生活品質卻差強人意。最新調查顯示，感染者自評生活品質平均分數僅68分，且有逾1/4的感染者曾因愛滋身分揭露遭醫療院所拒診。

台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會與台灣露德協會今天共同舉辦記者會，公布台灣首次愛滋感染者生活品質指數結果。

愛滋病護理學會理事長柯乃熒表示，去年底台灣率先亞洲各國達成世界衛生組織（WHO）訂定的「90-90-90」目標，即90%愛滋感染者得知自己感染，90%確診者接受治療，90%接受治療者病毒量有效抑制。

柯乃熒說，隨治療藥物發展，愛滋感染者經穩定治療，健康狀態及壽命與常人無異，但活得久也要活得好，因此運用WHO的生活品質調查問卷，針對生理健康、獨立感、心理健康、靈性、社會關係與環境健康6大指標來評估。

愛滋病學會理事長洪健清說，本次調查顯示，感染者自評生活品質平均分數僅68分，其中以心理健康與社會關係項目分數最低。他坦言，感染者自評剛過及格分數，顯示還有一段路要走。

洪健清提到，進一步分析無共病且穩定服藥治療的感染者，以及與醫師或愛滋個管師醫病關係較好的人，生活品質都較好。

露德協會秘書長徐森杰則說，調查也顯示有25.7%的受訪表示，曾因就醫時揭露愛滋感染身分時遭拒診。事實上，多數感染者已服藥穩定治療，且只要沒有暴露於大量血液中，醫療行為感染風險相當低。

此外，超過3成感染者會與親友減少接觸，逾7成感染者擔心年老無人照顧，徐森杰建議，除強化醫療端對話外，建立愛滋社區支持與長照系統，可創造更友善的愛滋友善社會。

衛生福利部疾病管制署署長周志浩表示，台灣新增愛滋感染人數已連4年下降，但每年仍新增約千名感染者，除了持續加強宣導、篩檢與防治外，穩定藥物治療有助於讓愛滋疫情完全受控制。