快訊

負債22億無法償還！英業達子公司英穩達 聲請宣告破產

越成功越容易被操控？高嘉瑜委員「妳不蠢，妳很勇敢」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「南北之星」快輪明年4月首航 台北到馬祖只要3小時

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
南北之星外觀。圖／易飛網提供
南北之星外觀。圖／易飛網提供

以往搭飛機往返馬祖常受濃霧困擾，搭船又動輒8到10小時，令國人苦不堪言。連江縣長劉增應桃園市長鄭文燦今天在發布記者會上，共同宣布馬祖交通新選擇，全新兩艘「南北之星」快輪將於明年4月首航，從台北港出發到馬祖南竿，單趟航程只要3小時，單次載客量可達近300人，運量相當四架離島班機機型，時屬國內交通新里程碑。

易飛網國際旅行社董事長周昀生表示，馬祖藍眼淚奇景享譽國際，如今更已躍升為國人遊離島首選地，然長年來2至5月份的霧鎖馬祖，已造成許多返馬鄉親及旅客的不便。南北之星快輪便捷且快速，台北至馬祖南竿單趟航程僅3小時，單次載客量可達近300人，運量相當於四架離島班機機型，且每一船班皆有連江縣居民保留位，以保障當地居民返鄉權益，每一航班皆提供全程免費衛星WIFI，預期未來每月載客量可突破8千人，每月觀光經濟效益上看7千萬元，年度觀光產值更可衝破8億元。

易飛網說，斥資2億元打造的船體，具備高速、穩定、高乘載量等優勢，相較離島飛機絲毫不遜色，預估每年可為馬祖帶來8億元的觀光產值，成為台馬交通的一顆閃耀新星。

南北海運公司董事長陳開壽則指出，南北之星快輪為新加坡製造，於今年8月底自星國運抵台灣，全船採可斜躺式座位，船長49公尺、船寬8.5公尺，總噸位達497噸，可搭乘298人，巡航船速為35.8節，最大船速則可達到每小時40節。

連江縣長劉增應表示，過去馬祖以空運為主、海運為輔，歷經10多年發展後，島際海運已自19噸級船舶提升至本次南海之星快輪近500噸級的船舶，也象徵未來縣府將採海空並重的策略，以紓解馬祖霧季班機易停飛的影響，而明年2022年2月12日起，由連江縣政府及中華文化總會共同策劃的馬祖國際藝術島也將隆重登場，預計將再掀起一波旅遊熱潮，有了南北之星快輪生力軍的加入，可強化對台灣本島的交通，使台馬交通開啟全新篇章。

桃園市長鄭文燦則分享，桃園市不僅與連江縣是姊妹市，在桃園居住的馬祖人更高達5萬多人，因此桃園市是馬祖人的第二故鄉，馬祖也是桃園最好的朋友，而馬祖人獨特的語言、美食、信仰與社群關係已在桃園落地深根，馬祖元素更是桃園多元文化的重要組成部分。在其市長任內期間，也與連江縣長劉增應商討制定了15項交流協議，以深化彼此連結，期待未來透過南北之星的開航，能促進兩縣市的交流，並大幅提高在桃馬祖人返鄉的交通便捷性，讓返鄉之路不再路迢迢。

觀光局長張錫聰說，馬祖成立國家風景區已經十幾年，各項資源都最具特色，去年疫情爆發，馬祖更逆勢成長41.5%。現在有了南北之星，以後買馬祖不再送「關島」，相信會發展得比以前更好，啟航後遊客量會增加，也要檢討接待能量，像是住宿、餐廳、島內交通接駁等。

南北之星。圖／易飛網提供
南北之星。圖／易飛網提供
南北之星外觀。圖／易飛網提供
南北之星外觀。圖／易飛網提供
南北之星內裝。圖／易飛網提供
南北之星內裝。圖／易飛網提供
啟動儀式。記者曹悅華／攝影
啟動儀式。記者曹悅華／攝影
南北之星內裝。圖／易飛網提供
南北之星內裝。圖／易飛網提供
南北之星外觀。圖／易飛網提供
南北之星外觀。圖／易飛網提供
南北之星外觀。圖／易飛網提供
南北之星外觀。圖／易飛網提供
南北之星。圖／易飛網提供
南北之星。圖／易飛網提供

馬祖 桃園 劉增應

延伸閱讀

桃園全台物流基地再升級 鄭文燦：推電子物流營運中心

到了馬祖除了「追」藍眼淚 也能將馬祖美食帶回家

2021馬祖秋冬體驗觀光 加碼千份五倍券紅包發放

培力馬祖媳婦 風土餐端出多元異國料理

相關新聞

手刀預備！雙鐵元旦連假車票 周四凌晨零時開搶

今年元旦連假共有三天，雙鐵皆規畫五天疏運，其中台鐵全線加開107班次，高鐵加開138班次列車。雙鐵皆於明天（2日）凌晨零...

受疫情影響除籍 健保、納稅從寬認定

受新冠肺炎疫情影響，許多海外國人出境兩年被迫「除籍」，恐影響健保、勞保、租稅課徵等權益。衛福部社保司司長商東福今天在疫情...

台鐵太魯閣號施工意外 鋼軌樁在「停止施工瞬間」斷裂

台鐵今再發生施工意外！台鐵今上午207次太魯閣號行駛大里至福隆間，突遭防護樁飛落砸中，車頭玻璃碎裂，引發各界關注。經台鐵...

不注重道安？ 全台逾七成首長主持道安會議次數未過半

去年道路交通死亡人數高達3000人，平均每天有超過8人死於交通事故，道路安全問題儼然已成為嚴重的國安危機。根據交通部道安...

李安、魏德聖都找他 小小油漆工苦熬20年奪金馬：領獎那天我才像個人

「就像那張沙發椅，看起來一點也不爛啊⋯⋯。」前晚，陳新發根本沒睡覺，這位先生總是把日子過得晨昏不分，一天硬要過成兩天。花白髮絲黏在他額前，蠟黃皮膚混雜著某些說不上來的顏色，歲數剛過半百，滄桑的紋路卻爬出滿臉的歲月質地。

天冷血庫告急 北部A型、AB型「急缺」 剩不到四天存量

天氣變冷血庫又告急！根據台灣血液基金會統計，全台血液庫存量偏低、僅剩5.6天，其中以台北A型血和新竹A型、AB型血都呈現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。