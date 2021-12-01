「南北之星」快輪明年4月首航 台北到馬祖只要3小時

以往搭飛機往返馬祖常受濃霧困擾，搭船又動輒8到10小時，令國人苦不堪言。連江縣長劉增應、桃園市長鄭文燦今天在發布記者會上，共同宣布馬祖交通新選擇，全新兩艘「南北之星」快輪將於明年4月首航，從台北港出發到馬祖南竿，單趟航程只要3小時，單次載客量可達近300人，運量相當四架離島班機機型，時屬國內交通新里程碑。

易飛網國際旅行社董事長周昀生表示，馬祖藍眼淚奇景享譽國際，如今更已躍升為國人遊離島首選地，然長年來2至5月份的霧鎖馬祖，已造成許多返馬鄉親及旅客的不便。南北之星快輪便捷且快速，台北至馬祖南竿單趟航程僅3小時，單次載客量可達近300人，運量相當於四架離島班機機型，且每一船班皆有連江縣居民保留位，以保障當地居民返鄉權益，每一航班皆提供全程免費衛星WIFI，預期未來每月載客量可突破8千人，每月觀光經濟效益上看7千萬元，年度觀光產值更可衝破8億元。

易飛網說，斥資2億元打造的船體，具備高速、穩定、高乘載量等優勢，相較離島飛機絲毫不遜色，預估每年可為馬祖帶來8億元的觀光產值，成為台馬交通的一顆閃耀新星。

南北海運公司董事長陳開壽則指出，南北之星快輪為新加坡製造，於今年8月底自星國運抵台灣，全船採可斜躺式座位，船長49公尺、船寬8.5公尺，總噸位達497噸，可搭乘298人，巡航船速為35.8節，最大船速則可達到每小時40節。

連江縣長劉增應表示，過去馬祖以空運為主、海運為輔，歷經10多年發展後，島際海運已自19噸級船舶提升至本次南海之星快輪近500噸級的船舶，也象徵未來縣府將採海空並重的策略，以紓解馬祖霧季班機易停飛的影響，而明年2022年2月12日起，由連江縣政府及中華文化總會共同策劃的馬祖國際藝術島也將隆重登場，預計將再掀起一波旅遊熱潮，有了南北之星快輪生力軍的加入，可強化對台灣本島的交通，使台馬交通開啟全新篇章。

桃園市長鄭文燦則分享，桃園市不僅與連江縣是姊妹市，在桃園居住的馬祖人更高達5萬多人，因此桃園市是馬祖人的第二故鄉，馬祖也是桃園最好的朋友，而馬祖人獨特的語言、美食、信仰與社群關係已在桃園落地深根，馬祖元素更是桃園多元文化的重要組成部分。在其市長任內期間，也與連江縣長劉增應商討制定了15項交流協議，以深化彼此連結，期待未來透過南北之星的開航，能促進兩縣市的交流，並大幅提高在桃馬祖人返鄉的交通便捷性，讓返鄉之路不再路迢迢。