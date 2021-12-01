手刀預備！雙鐵元旦連假車票 周四凌晨零時開搶

今年元旦連假共有三天，雙鐵皆規畫五天疏運，其中台鐵全線加開107班次，高鐵加開138班次列車。雙鐵皆於明天（2日）凌晨零時開放搶票，要出遊、返鄉的民眾千萬別錯過！

按照台鐵規畫，自12月30日（四）起至明年1月3日（一）共計五天，全線加開各級列車總計107班次。包含東部地區12月31日至明年1月2日加開樹林-花蓮復興號六班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。並於2日凌晨零時開放訂票。

另為加強疏運旅客，台鐵12月30日至明年1月3日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵說，12月30日至111年1月2日還加開四班東線實名制班次，於12月3日（五）凌晨0時起開放12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台灣高鐵公司則規畫，五天疏運加開138班次列車，包含南下67班、北上71班，總計提供875班次列車的旅運服務。

高鐵說，旅客可自12月2日凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購元旦疏運期間所需的車票。

高鐵提醒，元旦連續假期購票及乘車人潮眾多，敬請旅客預先訂位，提早完成付款、取票。疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」及「校外教學」等專案則不適用。旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。