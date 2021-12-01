台鐵太魯閣號施工意外 鋼軌樁在「停止施工瞬間」斷裂

台鐵今再發生施工意外！台鐵今上午207次太魯閣號行駛大里至福隆間，突遭防護樁飛落砸中，車頭玻璃碎裂，引發各界關注。經台鐵初步調查，是台鐵正在施作臨軌工程強化防護作業時，鋼軌樁不慎斷裂，敲擊太魯閣號駕駛室車窗，所幸無人員受傷。

台鐵工務處副處長王兆賢表示，今天早上8時52分，207次太魯閣號行經大里至福隆間起，突然被鋼軌 擊中。經過初步調查，當時正在進行宜蘭縣福隆石城間32公里的邊坡改善工程，正在做上邊坡的鋼軌樁的打設防護作業，不料卻在施工過程中，鋼軌樁不慎斷裂掉落、掉落後，碰到下方施工架，並敲擊剛好經過太魯閣車窗玻璃，造成玻璃破裂，所幸無人受傷。

台鐵運安處長林景山則說，今天上午發生事故後，運安處立即啟動調查，現場封閉、蒐證，目，最重要的是要釐清事故發生原因，必要的時候會針對現場人員訪談，待責任釐清後，會根據相關規定對相關人員進行懲處。

至於鋼軌樁好端端的為什麼會斷裂？王兆賢表示，鋼軌樁在施工搬運過程，的確會有表面上的損傷，至於為什麼會造成斷軌樁從夾具上斷裂，公務處技術單位後續會配合運安處調查，釐清相關責任處理。

王兆賢表示，雖然台鐵局有管制臨軌施工，不過這個案子距離軌道只有9公尺，依照保修規定，可以依程序申請保修，並在工區南北兩端120公尺處派遣瞭望員，工區中央也有加派一名瞭望員，達成警示作用，在通訊無阻礙的狀況下就可以施工。至於為什麼會發生意外，後續會配合運安處調查。

王兆賢也提到，依照規定，列車經過時，瞭望員要追哨，啟動警示裝置，目前初步了解都有吹哨，也有啟動示警裝置，不過鋼軌是在夾具停止作業狀態下斷掉，至於為什麼會斷掉，將配合調查釐清。

所以鋼軌樁究竟是打下去時斷掉？還是吊起來時斷掉？王兆賢說，初步評估是鋼軌樁用夾具吊起來、停止的時候，因為不明原因斷裂掉落。