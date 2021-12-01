快訊

負債22億無法償還！英業達子公司英穩達 聲請宣告破產

越成功越容易被操控？高嘉瑜委員「妳不蠢，妳很勇敢」

助長輩過好年 社福團體籲捐助「加減新生活-銀齡新生活」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
一粒麥子基金除了為偏鄉的長輩送餐、備餐，還做簡單的居家修繕。圖/一粒麥子基金會提供
一粒麥子基金除了為偏鄉的長輩送餐、備餐，還做簡單的居家修繕。圖/一粒麥子基金會提供

歲末年終之際，社福團體加緊服務腳步，盼望讓長輩和家屬們安心過好年。長期投入老人照顧的天主教中華聖母基金會、弘道基金會、屏東基督教醫院及一粒麥子基金會等4家社福團體呼籲民眾響應四個團體與7-ELEVEN所攜手發起的「加減新生活-銀齡新生活」公益募款計畫，在門市投下零錢，或使用手機OPEN POINT APP線上捐款，幫助公益團體能夠在社區中持續提供服務，讓愛不冬眠。

一粒麥子基金會執行長林木泉表示，年關將近，基金會除持續在花東偏鄉及都會偏區投入長者生活照顧外，也特別針對需扶助長者的環境改善和關懷支持等層面加強服務，諸如房屋及居住環境修繕、生活物資提供等，這些服務都需要社會大眾以實際行動支持，一起幫助需要照顧的長者過個好年。

一粒麥子基金會指出，在送餐服務中看見許多偏遠地區的長輩，生活環境需要修繕，但苦於無力自行維修，且難以請到維修人員，因此成立「送餐便利屋」，以具有水電、木工、鐵工專長的人員到長輩家中進行簡易修繕與安全檢查，今年在花蓮已累積超過60餘件修繕案。

一位住在花蓮縣、台東縣交界的長輩，因家中靠近海邊，廚房燈具生鏽損壞，導致廚房和走道都是暗的，再加上長輩經濟辛苦，一直無法請人維修，在基金會人員巧手修繕下，黑暗的室內空間重現光明，減少長輩生活的危險因子。

弘道老人福利基金會則發現，許多長輩因為疾病或心理因素，退回家中，變成了不愛運動、不喜歡與人互動的「宅老人」，長久下來造成身體各方面功能退化，在7-ELEVEN把愛找回來公益募款支持下，針對比較不容易走出門的長輩導入「居家趣味運動」，透過培育弘道志工與居家服務的「照顧秘書」，幫助弱勢失能長輩在家中也能有系統地培養規律的運動習慣，達到延緩失能、退化的效果。

長年深耕嘉義的天主教中華聖母基金會，送餐員除給予暖心關懷，確保長輩身心理穩定，社工也會針對長輩需求提供「客製化」的照顧服務。屏東基督教醫院則於屏東縣三地門鄉成立的「地磨兒生活機能中心」，為在地的健康及亞健康的長輩提供體適能、腦適能健促服務，實現在地健康老化的目標，此外，屏基今年更與霧臺鄉原住民族長期照顧關懷協會合作，將地磨兒生活機能中心的服務經驗及專業帶至霧臺鄉，以原民文化為基底，成立霧臺鄉生活機能中心，將預防延緩失能的服務從居家到社區帶進原鄉生活。

弘道基金會、天主教中華聖母基金會、屏東基督教醫院、一粒麥子基金會等四家公益團體雖然服務面向、區域不同，但都全力在第一線投入長者服務，特別是從長者最基本但卻又最重要的「生活」和「健康」的層面切入。

今年4家公益團體與7-ELEVEN攜手發起「把愛找回來：加減新生活、銀齡新生活」公益募款計畫，民眾除了在7-ELEVEN投下零錢，更可以利用今年推出的「OPEN POINT APP 慈善捐款」功能，動手指即可單筆或定期定額捐款響應公益，小小的愛心，就能點起大大的溫暖。

屏東縣 捐款 募款

延伸閱讀

影／萊劑易引發心血管疾病 美國動保基金會籲政府停用

樹莓派基金會透過旗下子公司於英國證交所掛牌上市 市值增加至3.7億英鎊

英荃學術基金會 27日頒發獎學金

【500趴】7-ELEVEN加減新生活永續趴！「永續行動咖」免費喝CITY飲品

相關新聞

手刀預備！雙鐵元旦連假車票 周四凌晨零時開搶

今年元旦連假共有三天，雙鐵皆規畫五天疏運，其中台鐵全線加開107班次，高鐵加開138班次列車。雙鐵皆於明天（2日）凌晨零...

受疫情影響除籍 健保、納稅從寬認定

受新冠肺炎疫情影響，許多海外國人出境兩年被迫「除籍」，恐影響健保、勞保、租稅課徵等權益。衛福部社保司司長商東福今天在疫情...

台鐵太魯閣號施工意外 鋼軌樁在「停止施工瞬間」斷裂

台鐵今再發生施工意外！台鐵今上午207次太魯閣號行駛大里至福隆間，突遭防護樁飛落砸中，車頭玻璃碎裂，引發各界關注。經台鐵...

不注重道安？ 全台逾七成首長主持道安會議次數未過半

去年道路交通死亡人數高達3000人，平均每天有超過8人死於交通事故，道路安全問題儼然已成為嚴重的國安危機。根據交通部道安...

李安、魏德聖都找他 小小油漆工苦熬20年奪金馬：領獎那天我才像個人

「就像那張沙發椅，看起來一點也不爛啊⋯⋯。」前晚，陳新發根本沒睡覺，這位先生總是把日子過得晨昏不分，一天硬要過成兩天。花白髮絲黏在他額前，蠟黃皮膚混雜著某些說不上來的顏色，歲數剛過半百，滄桑的紋路卻爬出滿臉的歲月質地。

天冷血庫告急 北部A型、AB型「急缺」 剩不到四天存量

天氣變冷血庫又告急！根據台灣血液基金會統計，全台血液庫存量偏低、僅剩5.6天，其中以台北A型血和新竹A型、AB型血都呈現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。