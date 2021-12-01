助長輩過好年 社福團體籲捐助「加減新生活-銀齡新生活」

歲末年終之際，社福團體加緊服務腳步，盼望讓長輩和家屬們安心過好年。長期投入老人照顧的天主教中華聖母基金會、弘道基金會、屏東基督教醫院及一粒麥子基金會等4家社福團體呼籲民眾響應四個團體與7-ELEVEN所攜手發起的「加減新生活-銀齡新生活」公益募款計畫，在門市投下零錢，或使用手機OPEN POINT APP線上捐款，幫助公益團體能夠在社區中持續提供服務，讓愛不冬眠。

一粒麥子基金會執行長林木泉表示，年關將近，基金會除持續在花東偏鄉及都會偏區投入長者生活照顧外，也特別針對需扶助長者的環境改善和關懷支持等層面加強服務，諸如房屋及居住環境修繕、生活物資提供等，這些服務都需要社會大眾以實際行動支持，一起幫助需要照顧的長者過個好年。

一粒麥子基金會指出，在送餐服務中看見許多偏遠地區的長輩，生活環境需要修繕，但苦於無力自行維修，且難以請到維修人員，因此成立「送餐便利屋」，以具有水電、木工、鐵工專長的人員到長輩家中進行簡易修繕與安全檢查，今年在花蓮已累積超過60餘件修繕案。

一位住在花蓮縣、台東縣交界的長輩，因家中靠近海邊，廚房燈具生鏽損壞，導致廚房和走道都是暗的，再加上長輩經濟辛苦，一直無法請人維修，在基金會人員巧手修繕下，黑暗的室內空間重現光明，減少長輩生活的危險因子。

弘道老人福利基金會則發現，許多長輩因為疾病或心理因素，退回家中，變成了不愛運動、不喜歡與人互動的「宅老人」，長久下來造成身體各方面功能退化，在7-ELEVEN把愛找回來公益募款支持下，針對比較不容易走出門的長輩導入「居家趣味運動」，透過培育弘道志工與居家服務的「照顧秘書」，幫助弱勢失能長輩在家中也能有系統地培養規律的運動習慣，達到延緩失能、退化的效果。

長年深耕嘉義的天主教中華聖母基金會，送餐員除給予暖心關懷，確保長輩身心理穩定，社工也會針對長輩需求提供「客製化」的照顧服務。屏東基督教醫院則於屏東縣三地門鄉成立的「地磨兒生活機能中心」，為在地的健康及亞健康的長輩提供體適能、腦適能健促服務，實現在地健康老化的目標，此外，屏基今年更與霧臺鄉原住民族長期照顧關懷協會合作，將地磨兒生活機能中心的服務經驗及專業帶至霧臺鄉，以原民文化為基底，成立霧臺鄉生活機能中心，將預防延緩失能的服務從居家到社區帶進原鄉生活。

弘道基金會、天主教中華聖母基金會、屏東基督教醫院、一粒麥子基金會等四家公益團體雖然服務面向、區域不同，但都全力在第一線投入長者服務，特別是從長者最基本但卻又最重要的「生活」和「健康」的層面切入。

今年4家公益團體與7-ELEVEN攜手發起「把愛找回來：加減新生活、銀齡新生活」公益募款計畫，民眾除了在7-ELEVEN投下零錢，更可以利用今年推出的「OPEN POINT APP 慈善捐款」功能，動手指即可單筆或定期定額捐款響應公益，小小的愛心，就能點起大大的溫暖。