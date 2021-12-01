快訊

暗救豬哥兄？CNN王牌主播「無限停職」的新聞室風暴

海外國人因疫情除籍影響大 健保、納稅將從寬認定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

風起雲湧人間仙境 司馬限林道季節限定海嘯雲瀑美景

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處雪見遊憩區管理中心主任潘振彰昨天下午4點多在司馬限林道17公里處拍下海嘯雲瀑美景，一片讚嘆風起雲湧的仙境。圖／潘振彰提供
雪霸國家公園管理處雪見遊憩區管理中心主任潘振彰昨天下午4點多在司馬限林道17公里處拍下海嘯雲瀑美景，一片讚嘆風起雲湧的仙境。圖／潘振彰提供

雪霸國家公園管理處雪見遊憩區管理中心主任潘振彰昨天下午4點多路過司馬限林道17公里處，往聖稜線方向利用手機縮時攝影，半個小時濃縮成50秒的海拔標高1000多公尺海嘯雲瀑影像，PO在臉書分享美景，好友一片讚嘆風起雲湧的仙境。

雪見遊憩區海拔標高約1870公尺，聯外的司馬限林道是觀賞不時可見大霸尖山到雪山壯闊聖稜線，尤其冬天天氣晴朗，如果水氣充足可以看到中高海拔的雲海，或是3000多公尺以上的積雪白皚皚的聖稜線，成為季節限定絕美景觀，潘振彰昨天路過震撼，趕緊下車紀錄。

潘振彰利用手機縮時攝影海嘯雲瀑，30分鐘濃縮成50秒影片，尤其在晚霞輝映下更加美麗，他在個人臉書分享，好友都羨慕他好運氣，上班的環境有機會目睹風起雲湧，美景震撼人心。

海嘯

延伸閱讀

2022阿里山日出印象音樂會20周年 限量預約進場送好禮

工藝原鄉特色與創意 雙潭金牌農村銅牌獎

「全台都很冷」下周一準冷氣團襲！低溫探13度 雪山有望降雪

下周一天氣劇變！ 吳德榮：愈晚愈冷 雪山有飄雪機率

相關新聞

受疫情影響除籍 健保、納稅從寬認定

受新冠肺炎疫情影響，許多海外國人出境兩年被迫「除籍」，恐影響健保、勞保、租稅課徵等權益。衛福部社保司司長商東福今天在疫情...

天冷血庫告急 北部A型、AB型「急缺」 剩不到四天存量

天氣變冷血庫又告急！根據台灣血液基金會統計，全台血液庫存量偏低、僅剩5.6天，其中以台北A型血和新竹A型、AB型血都呈現...

星宇航空首推元旦曙光班機 即起開賣亮點一次看

好久不見的飛行體驗回來了。星宇航空說，將首次推出曙光班機飛行體驗，共有JX8168「台北-台北」、JX8811「台北-台...

李安、魏德聖都找他 小小油漆工苦熬20年奪金馬：領獎那天我才像個人

「就像那張沙發椅，看起來一點也不爛啊⋯⋯。」前晚，陳新發根本沒睡覺，這位先生總是把日子過得晨昏不分，一天硬要過成兩天。花白髮絲黏在他額前，蠟黃皮膚混雜著某些說不上來的顏色，歲數剛過半百，滄桑的紋路卻爬出滿臉的歲月質地。

福壽山農場櫻花季3月登場 今開放訂房 半小時內全訂滿

台中市和平區武陵農場去年櫻花季訂房全滿，福壽山農場預估明年3月為農場櫻花季，今(1日)開放福壽山農場明年3月份訂房，系統...

鐵軌邊坡打樁 鋼軌樁竟成斷片 誤擊太魯閣號 工程停工

台灣鐵路局發包宜蘭線福隆石城（K32+234~K32+900）地錨邊坡改善工程，今天上午進行上邊坡鋼軌樁打設防護作業時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。