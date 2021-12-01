風起雲湧人間仙境 司馬限林道季節限定海嘯雲瀑美景

雪霸國家公園管理處雪見遊憩區管理中心主任潘振彰昨天下午4點多路過司馬限林道17公里處，往聖稜線方向利用手機縮時攝影，半個小時濃縮成50秒的海拔標高1000多公尺海嘯雲瀑影像，PO在臉書分享美景，好友一片讚嘆風起雲湧的仙境。

雪見遊憩區海拔標高約1870公尺，聯外的司馬限林道是觀賞不時可見大霸尖山到雪山壯闊聖稜線，尤其冬天天氣晴朗，如果水氣充足可以看到中高海拔的雲海，或是3000多公尺以上的積雪白皚皚的聖稜線，成為季節限定絕美景觀，潘振彰昨天路過震撼，趕緊下車紀錄。

潘振彰利用手機縮時攝影海嘯雲瀑，30分鐘濃縮成50秒影片，尤其在晚霞輝映下更加美麗，他在個人臉書分享，好友都羨慕他好運氣，上班的環境有機會目睹風起雲湧，美景震撼人心。