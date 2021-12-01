鐵軌邊坡打樁 鋼軌樁竟成斷片 誤擊太魯閣號 工程停工

台灣鐵路局發包宜蘭線福隆石城（K32+234~K32+900）地錨邊坡改善工程，今天上午進行上邊坡鋼軌樁打設防護作業時，鋼軌樁斷裂掉落時砸中行駛中的太魯閣號，造成車窗玻璃破裂，幸無人員傷亡。台鐵已要求停工，由運安處調查發生原因。

台鐵表示，207次太魯閣號今天上午8點52分行經大里──福隆間軌道時，遭鋼軌樁擊中車身，造成車窗玻璃破裂。事故發生後大里至福隆站間南下和北上列車，改以東正線單線雙向行車，造成延誤。

事故列車9點18分拖到褔隆站，9點20分恢復正常行車。台鐵隨後再由雙溪站派輔助機車頭到福隆，9點45分從褔隆站開出，將事故列車拖到樹林站維修。

台鐵表示，事故現場是台鐵「鐵路行車安全改善6年計畫」宜蘭線K32+234~K32+900地錨邊坡改善工程工地，包商上午進行上邊坡鋼軌樁打設防護作業時，不慎讓鋼軌樁斷裂，掉落的鋼軌樁先打到施工鷹架，再擊中太魯閣車頭，造成車窗玻璃破裂。