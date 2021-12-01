天氣冷颼颼 中醫師籲3部位保暖最重要

氣溫驟降，全台冷颼颼，明明穿了好幾層衣服還是不暖，可能搞錯保暖重點。中醫師陳潮宗表示，肚臍、肩膀、腳底是3個重點保暖部位，飲食上可多吃薑、麻油，讓保暖事半功倍。

隨著大陸冷氣團南下，全台冷颼颼，根據中央氣象局預報，這波冷空氣的影響預計持續到4日。

中國醫藥研究發展基金會總幹事陳潮宗今天接受中央社記者訪問時表示，很多民眾常覺得怎麼穿都不暖，很可能搞錯保暖方向，若要讓全身暖起來，肚臍、肩膀、腳底的保暖最重要。

陳潮宗解釋，肚臍是人體先天氣血匯聚之處，除了多穿點衣服避免肚臍著涼，也可以善用暖暖包保暖肚臍；肩膀和脖子之間則有風門穴，寒邪之氣容易由此入侵，因此最好戴條圍巾、披肩，確保肩頸保暖。

另外，很多人上半身穿很暖，卻沒有穿襪子，也可能讓保暖功虧一簣。陳潮宗說，腳底是身體末梢，距離心臟最遠，務必穿襪子保暖，全身就會跟著暖起來。

陳潮宗指出，氣溫驟降對人體心血管、呼吸道都是一大衝擊，除了外在衣著，食補上也建議多以薑、麻油入菜，像是在燉煮的湯類、火鍋中加入薑片，或以薑泥搭配肉類一起烹調，可以快速增溫、增加身體熱能。

現代人愈來愈重視中醫養生，為了拉近民眾與中醫的距離，中國醫藥研究發展基金會12月起，每月第一個週日都將推出「全民瘋中醫」線上講座，邀請20多家醫療院所、多達38名知名中醫師、中醫專家開講，分享中醫養生之道、預防失眠撇步、如何養肺、治療癌症的經驗談等。

陳潮宗說，每次講座約2小時，民眾可以線上免費參加，每場還會進行2本養生書摸彩活動，歡迎對中醫有興趣的民眾一起學習中醫知識。