疫情下精障家庭誰關心？伊甸曝5困境 籲社區服務不能斷

今年5月本土疫情爆發後，疫情警戒升高，伊甸基金會指出，據伊甸精神疾病照顧者專線統計出精障家庭在警戒期間的五大困境，包括醫療量能下降，缺乏緊急安置機制；住院期間與外界完全失去連結；日間病房、社區資源暫停服務；拿藥看診的日常無法進行；入家服務中止，一個個家庭成為孤島，呼籲政府提供精神危機處理，並開放住院患者使用通訊設備、提供醫療完善配套，社區支持服務也不能斷。

伊甸精神疾病照顧者專線志工分享，有一名求助專線的陳爸爸焦慮地說，患有妄想症的兒子原本在協助下能穩定回診，但疫情期間，兒子妄想狀態越來越嚴重，帶兒子就醫，因病床不足，醫師簡單施以針劑治療後，就讓他們回家。社區衛生所提供的社區諮商服務也暫停、許多助人專線也關線。

家屬王媽媽今也現身記者會。王媽媽說，疫情期間，各地方都有許多限制，如孩子住宿的地方不能外出，也不能探訪，後來孩子因病情變化住院，醫院探訪時間也縮短，為了不讓孩子人際孤立，整整三個月，她每天固定跟孩子通兩通電話。她說，如果政府能有更多配套措施，給予人際斷裂的精障者更多支持，家屬ˇ是否就不須承擔如此大的照顧壓力？

伊甸活泉之家主任廖福源指出，總結疫情期間來電者的需求，發現五大困境，包括一、醫療量能下降，緊急醫療中斷，缺乏緊急安置機制；二、住院期間會客、通訊限制，精障患者失去外界連結；三、日間病房、社區資源暫停服務，失去外界刺激；四、醫療系統大亂，拿藥看診的日常無法進行；五、入家服務中止，一個個家庭成為孤島。

台灣失序者聯盟發起人代表王修梧說，精神障礙病房跟一般病房相比，無法帶手機等任何通訊軟體入內，也沒辦法自行決定出院日期，警戒期間，沒辦法通電話，也不能面訪，等於是雙重隔離;台灣精神康復者社區服務行動聯盟秘書長謝詩華則說，精障服務不應該只在醫院端，而是在生活之中。

因分流上班、防疫措施等，伊甸精神疾病照顧者專線人力不足，據統計，疫情前平均每個月服務240通電話，今年6到9月降至每月180通。廖福源表示，長時間缺乏人際連結，人際斷裂將可能使精障者到狀況惡化，現在疫情恐又升溫，呼籲政府超前部署，盤點需求，如未來有類似情況發生時，應在防疫工作下，更全面看見精障家庭的需要。

伊甸精神疾病照顧者專線服務時間為每周一至周五下午1點30分至8點30分，有需求的家人朋友們可洽詢專線電話：(02)2230-8830。