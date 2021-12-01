快訊

變種病毒Omicron來勢洶洶 醫師：學生打第二劑勿過於躁進

高嘉瑜男友警局坦承打人 否認偷拍稱「她有反擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

20歲男研究生「喉嚨爆痛」走路不穩 是這病毒惹的禍

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
衛生福利部桃園醫院神經內科主治醫師邱詡懷提醒，若出現運動協調功能失常、走路不穩、講話含糊等症狀，可能是急性小腦共濟失調，需立即就醫避免留下後遺症。圖／衛生福利部桃園醫院提供
衛生福利部桃園醫院神經內科主治醫師邱詡懷提醒，若出現運動協調功能失常、走路不穩、講話含糊等症狀，可能是急性小腦共濟失調，需立即就醫避免留下後遺症。圖／衛生福利部桃園醫院提供

新冠病毒讓全球一夕變天，其他病毒威力一樣不容小覷。國內一名20多歲男性研究生，起初喉痛疼痛到耳鼻喉科就診，後來出現嚴重頭暈、說話不清，走路搖晃需要他人攙扶，才轉往神經內科治療，經診斷感染皰疹病毒引發急性小腦共濟失調，經過藥物治療後症狀已改善。

收治該名個案的衛生福利部桃園醫院神經內科主治醫師邱詡懷表示，出現急性小腦共濟失調原因眾多，依照不同年齡層都有不同病因，包括腦中風、自體免疫疾病、病毒性小腦炎、藥物中毒、酒精中毒、基因遺傳性疾病等等都有可能。

邱詡懷指出，發生急性小腦共濟失調，病人除了嚴重頭暈之外，常出現明顯的運動協調功能失常、走路不穩跌倒、說話含糊且缺乏語調、眼睛顫動等症狀。

該名20多歲男研究生案例，原先出現喉嚨痛、咽喉發炎等呼吸道症狀，以為只是感冒，後續出現走路搖晃、話說不清楚等，才到神經內科就診，經邱詡懷診療後發現，個案出現眼睛運動及四肢活動有明顯協調異常，步寬擴大，說話也出現構音困難的情況，因此立即住院接受治療。

邱詡懷表示，個案住院後經過抽血、腦部核磁共振、腰椎穿刺檢查等檢查，驗到帶有皰疹病毒抗體，可能與先前引起喉嚨發炎症狀有關，診斷為急性小腦共濟失調。經過抗病毒藥物及類固醇治療後，個案症狀逐漸改善，於門診追蹤時已僅剩些微症狀，已能自行行走。

「他算是運氣很好」邱詡懷指出，病毒造成中樞神經系統問題，尤其影響小腦、腦部等，能越早治療效果越好，如果發病快2周才就診，多半會留下永久後遺症，包括頭暈、肢體協調差、說話不清楚等。該名個案發病近2周才到神經內科，恢復狀況不錯，真的是運氣好，建議民眾如有相關症狀，一定要及早就醫避免拖延，平時也要勤洗手、戴口罩等，建立良好衛生習慣。

中毒 腦中風

延伸閱讀

越南日增近1.4萬確診 創全國解封2個月來新高

李政宏：遠東屬於個案 台商要與「台獨」劃清界線

Omicron防疫加嚴？ 陳時中：觀察2至3周會有初步結果

香港增第3例Omicron遭俄國、巴基斯坦封鎖 通關恐生變

相關新聞

天冷血庫告急 北部A型、AB型「急缺」 剩不到四天存量

天氣變冷血庫又告急！根據台灣血液基金會統計，全台血液庫存量偏低、僅剩5.6天，其中以台北A型血和新竹A型、AB型血都呈現...

星宇航空首推元旦曙光班機 即起開賣亮點一次看

好久不見的飛行體驗回來了。星宇航空說，將首次推出曙光班機飛行體驗，共有JX8168「台北-台北」、JX8811「台北-台...

李安、魏德聖都找他 小小油漆工苦熬20年奪金馬：領獎那天我才像個人

「就像那張沙發椅，看起來一點也不爛啊⋯⋯。」前晚，陳新發根本沒睡覺，這位先生總是把日子過得晨昏不分，一天硬要過成兩天。花白髮絲黏在他額前，蠟黃皮膚混雜著某些說不上來的顏色，歲數剛過半百，滄桑的紋路卻爬出滿臉的歲月質地。

福壽山農場櫻花季3月登場 今開放訂房 半小時內全訂滿

台中市和平區武陵農場去年櫻花季訂房全滿，福壽山農場預估明年3月為農場櫻花季，今(1日)開放福壽山農場明年3月份訂房，系統...

年節將至 食藥署提醒「這三樣」食材最容易農藥超標

因為疫情悶了一整年，終於要迎來喜氣洋洋的春節。不過，衛福部食藥署提醒，選購年貨、食材時要注意包裝是否完整、顏色不過於鮮豔...

疫情下精障家庭誰關心？伊甸曝5困境 籲社區服務不能斷

今年5月本土疫情爆發後，疫情警戒升高，伊甸基金會指出，據伊甸精神疾病照顧者專線統計出精障家庭在警戒期間的五大困境，包括醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。