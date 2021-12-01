開車族懶人包！串聯山海 台南4大公路旅遊推薦

台84線「東西向快速公路—北門玉井線」全線都在台南市境內，入選中華郵政「台灣公路之美」主題郵票的4大美景公路之一，南市觀光旅遊局長郭貞慧說，台南除了台84線之外，還有經過關子嶺桶仔雞與後壁稻田的「香噴噴公路—台南172市道」、串連新化左鎮的「奔向月世界—南168」以及由山區到海濱的「南關線」等公路都非常有特色，開車族只要跟著公路走，沿途美景與美食都不會錯過。

觀旅局表示，台84線東西向快速道路從玉井一路延伸到北門，連接山上與海邊，沿途經過西拉雅國家風景區以及雲嘉南濱海國家風景區，堪稱「夏日黃金公路」，在大內走馬瀨隧道與頭社交流道之間路段，兩側種植700多棵阿勃勒，每年4到7月花朵盛放，變成黃金雨大道。

台84線可再經由台3線到達較內陸的景點包括梅嶺風景區、龜丹溫泉；84線及台3線的交界處則是芒果故鄉玉井，再往北門方向可經過官田水雉生態教育園區、學甲老塘湖藝術村等景點；而84線濱海盡頭的北門，有井仔腳瓦盤鹽田等。

172市道橫跨台南、嘉義，串連白河、後壁、新營及鹽水，蓮花田散布在白河區各地，還可品嘗蓮花大餐，白河林初埤木棉花道則被譽為全球最美花道之一，每年2、3月木棉花盛開時一片火紅景象。白河還有關子嶺泥漿溫泉、水火同源等。到後壁區可走訪「俗女養成記」劇中景點。

南168線從新化老街南端延伸至新化、龍崎及左鎮，由平原一路來到有如月球表面一般的青灰岩地形，在二寮觀日亭可欣賞日出，在左鎮化石園區也可寓教於樂，是一條人文與地景兼具的特色公路。

南關線由台17、台17甲、台1、國1、86線快速道路及國3等路線組成，串連南區、仁德、歸仁、關廟和龍崎，從鯤鯓濱海跨越嘉南平原，延伸至阿里山山脈尾稜，近年因台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」於關廟取景以及市府文化局年底在龍崎虎形山公園舉辦「龍崎光節空山祭」活動，讓南關線更添加活潑及藝文的氣息。