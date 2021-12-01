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天冷血庫告急 北部A型、AB型「急缺」 剩不到四天存量

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
捐血示意圖。圖／本報資料照
捐血示意圖。圖／本報資料照

天氣變冷血庫又告急！根據台灣血液基金會統計，全台血液庫存量偏低、僅剩5.6天，其中以台北A型血和新竹A型、AB型血都呈現「急缺」，均不到四天存量，盼民眾能踴躍捐血。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏表示，近兩周北部多雨，影響民眾不願意出門捐血；加上天氣冷感冒的人也變多，因服用感冒藥不可捐血，也導致符合捐血資格者變少，使得最近血液庫存量一直拉不起來。

另外，天冷用血量明顯增加，導致血液庫存更加不足。劉俊宏說，一方面是冬天早晚溫差大，氣溫驟降容易引發心血管疾病，而這些疾病治療時需要大量輸血，因此此時用血量大；另一方面，因之前疫情嚴重，民眾將醫療行為延後，近期陸續回流到醫院，也導致用血量增加。

台灣血液基金會統計，全台捐血中心總庫存量僅5.6天，為「偏低」燈號，其中，A型血剩4.8天、B型血剩7.3天、O型剩5.2天，AB型血則剩5.8天。尤其北部情形更加嚴峻，台北中心A型血庫存量剩3.3天，新竹中心A型血與AB型血庫存量分別為2.6天與2.1天，都呈現「急缺」。

劉俊宏表示，原本設定血液安全庫存量為七天，但因應冬季用血量需求大增，目標庫存量提高為九天。而現在醫院因應血庫供血不足，只能先減量供血，如病患一天需要十袋血，只能先給六或八袋，因此希望符合捐血資格者能出門挽袖捐熱血。

捐血中心 血液基金會 新竹

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