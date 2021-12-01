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故宮南院文物擬人化 周年慶Cosplay大募集
嘉義縣故宮南院今天舉辦「南宮學院聖誕派對」系列活動，真人來文物Cosplay，周末4日「學長姐返校日」，陳漢玲、夏侯橘助、一隻米、貴族釋迦等4位人氣Coser，扮演南宮學院犧尊、鬥彩、龍壺、船紋四大主角，快閃南院，歡迎觀眾變裝到南院與Coser互動合影。
故宮南院將文物擬人化，10月推出「南宮學院前輩愛與你有約」線上活動；博物館變身青春校園，經典文物化身為直屬學長姐，2個月吸引不少年輕人上線，整體互動數達到45萬人次。
12月故宮南院歡度6周年及耶誕節，推出哈奴曼耶誕樹，在二樓大廳陪伴觀眾跨年，「南宮學院Cosplay」從4日至明年1月2日每周六、日，上傳有「故宮風」照片可獲故宮限定好禮，來故宮南院打卡上傳臉書或IG，可抽耶誕禮物，中獎率超高。
歡迎參加「南宮學院Cosplay大賽」！明年1月2日前，選定「故宮」主題創意扮裝，拍照上傳活動頁面，優選前3名可獲故宮如意太陽眼鏡，Cosplay更有型；兒童與最佳創意獎2名，可獲故宮獨家犧尊跳跳馬，佳作100名致贈限定款斜背帆布包。
19日「大專院校博物館人才培育計畫」成果展，欣賞指甲彩繪世界輕旅行、龍藏經平安巧克力、孩子王導覽、宅文化等精彩文創市集，「漫漫畫-工作坊」漫畫家陳漢玲帶領大家畫漫畫；25日「犧尊手作遊戲坊」由台南應用科大丁知強老師教大家組裝一隻犧尊帶回家，兩場活動3日起線上報名。活動資訊請上故宮南院官網查詢。
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