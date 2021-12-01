快訊

變種病毒Omicron來勢洶洶 醫師：學生打第二劑勿過於躁進

高嘉瑜男友警局坦承打人 否認偷拍稱「她有反擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

故宮南院文物擬人化 周年慶Cosplay大募集

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮南院文物擬人化，文物不再是文物， 6周年慶Cosplay大募集。圖／故宮南院提供
故宮南院文物擬人化，文物不再是文物， 6周年慶Cosplay大募集。圖／故宮南院提供

嘉義縣故宮南院今天舉辦「南宮學院聖誕派對」系列活動，真人來文物Cosplay，周末4日「學長姐返校日」，陳漢玲、夏侯橘助、一隻米、貴族釋迦等4位人氣Coser，扮演南宮學院犧尊、鬥彩、龍壺、船紋四大主角，快閃南院，歡迎觀眾變裝到南院與Coser互動合影。

故宮南院將文物擬人化，10月推出「南宮學院前輩愛與你有約」線上活動；博物館變身青春校園，經典文物化身為直屬學長姐，2個月吸引不少年輕人上線，整體互動數達到45萬人次。

12月故宮南院歡度6周年及耶誕節，推出哈奴曼耶誕樹，在二樓大廳陪伴觀眾跨年，「南宮學院Cosplay」從4日至明年1月2日每周六、日，上傳有「故宮風」照片可獲故宮限定好禮，來故宮南院打卡上傳臉書或IG，可抽耶誕禮物，中獎率超高。

歡迎參加「南宮學院Cosplay大賽」！明年1月2日前，選定「故宮」主題創意扮裝，拍照上傳活動頁面，優選前3名可獲故宮如意太陽眼鏡，Cosplay更有型；兒童與最佳創意獎2名，可獲故宮獨家犧尊跳跳馬，佳作100名致贈限定款斜背帆布包。

19日「大專院校博物館人才培育計畫」成果展，欣賞指甲彩繪世界輕旅行、龍藏經平安巧克力、孩子王導覽、宅文化等精彩文創市集，「漫漫畫-工作坊」漫畫家陳漢玲帶領大家畫漫畫；25日「犧尊手作遊戲坊」由台南應用科大丁知強老師教大家組裝一隻犧尊帶回家，兩場活動3日起線上報名。活動資訊請上故宮南院官網查詢。

故宮南院文物擬人化，文物不再是文物， 6周年慶Cosplay大募集。圖／故宮南院提供
故宮南院文物擬人化，文物不再是文物， 6周年慶Cosplay大募集。圖／故宮南院提供
故宮南院文物擬人化，文物不再是文物， 6周年慶Cosplay大募集。圖／故宮南院提供
故宮南院文物擬人化，文物不再是文物， 6周年慶Cosplay大募集。圖／故宮南院提供
故宮南院文物擬人化，文物不再是文物， 6周年慶Cosplay大募集。圖／故宮南院提供
故宮南院文物擬人化，文物不再是文物， 6周年慶Cosplay大募集。圖／故宮南院提供

故宮南院 文物

延伸閱讀

屏東演武場「有影無影」特展 40件典藏文物展出

新竹都市傳說！巨城周年慶人潮破百萬揪120家品牌快閃

故宮南院置物櫃外觀像塔位？南院：圖形是院藏玉器紋飾

SOGO台北店周年慶落幕 從買氣觀察今年消費邏輯

相關新聞

天冷血庫告急 北部A型、AB型「急缺」 剩不到四天存量

天氣變冷血庫又告急！根據台灣血液基金會統計，全台血液庫存量偏低、僅剩5.6天，其中以台北A型血和新竹A型、AB型血都呈現...

星宇航空首推元旦曙光班機 即起開賣亮點一次看

好久不見的飛行體驗回來了。星宇航空說，將首次推出曙光班機飛行體驗，共有JX8168「台北-台北」、JX8811「台北-台...

李安、魏德聖都找他 小小油漆工苦熬20年奪金馬：領獎那天我才像個人

「就像那張沙發椅，看起來一點也不爛啊⋯⋯。」前晚，陳新發根本沒睡覺，這位先生總是把日子過得晨昏不分，一天硬要過成兩天。花白髮絲黏在他額前，蠟黃皮膚混雜著某些說不上來的顏色，歲數剛過半百，滄桑的紋路卻爬出滿臉的歲月質地。

福壽山農場櫻花季3月登場 今開放訂房 半小時內全訂滿

台中市和平區武陵農場去年櫻花季訂房全滿，福壽山農場預估明年3月為農場櫻花季，今(1日)開放福壽山農場明年3月份訂房，系統...

年節將至 食藥署提醒「這三樣」食材最容易農藥超標

因為疫情悶了一整年，終於要迎來喜氣洋洋的春節。不過，衛福部食藥署提醒，選購年貨、食材時要注意包裝是否完整、顏色不過於鮮豔...

疫情下精障家庭誰關心？伊甸曝5困境 籲社區服務不能斷

今年5月本土疫情爆發後，疫情警戒升高，伊甸基金會指出，據伊甸精神疾病照顧者專線統計出精障家庭在警戒期間的五大困境，包括醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。