探索夢號傳退出台灣 雲頂聲明：仍盼指揮中心同意開航

雲頂郵輪集團傳不堪鉅額虧損，旗下探索夢號考慮退出台灣轉往其他地區。雲頂郵輪今天發出聲明表示，探索夢號停航半年耗損成本約7.2億元，先前提交「探索夢號復航計劃書」獲交通部核批後，仍待中央流行疫情指揮中心核准。隨著全球越來越多國家或地區郵輪旅遊解禁，不得不重新評估亞洲市場部署。

雲頂郵輪集團表示，今年5月台灣爆發本土疫情，探索夢號停泊基隆港長達6個月，每月成本將近1億2000萬元，半年總計約7億2000萬元，儘管所費不貲，集團在台恢復營運的決心未曾動搖。

雲頂郵輪指出，集團扎根台灣市場25年，不僅為郵輪業的一員，更是台灣社會的一分子，自認有責任與各界共同度過難關，並再次以安全安心的郵輪旅遊向世界展示台灣的抗疫表現。在交通部航港局指導下，集團已正式提交「探索夢號復航計劃書」，得到交通部核批後，現已遞送中央流行疫情指揮中心等待核准申請。

雲頂說，計畫書以國內旅遊為主要原則，涵蓋郵輪清消指引、管控機制等各項標準的升級，諸如郵輪服務船員及搭乘旅客，皆必須完整接種兩劑新冠肺炎疫苗，以確保全船旅客及船員健康與安全。計畫書提交後，至今並未獲得指揮中心明確回應或指示。

雲頂集團表示，根據去年復航經驗，郵輪獲准開航後，仍需至少1個月的前置準備，執行包括船員調度、航線申請、銷售與市場推廣、緊急應變演練及防疫措施精進等籌備工作。當前政策環境的不確定性，導致集團難以進行整體營運規劃，隨著全球越來越多國家或地區郵輪旅遊解禁，不得不重新評估探索夢號在亞洲市場的部署。