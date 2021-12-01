錢少事多責任重 公職獸醫離職持續惡化中

公務獸醫流失有多嚴重，根據中華民國獸醫師公會全國聯合會統計，目前的公務獸醫缺額各縣市缺額幾乎都在三成以上，有的縣市更是逼近五成，錢少事多，且工作沒尊嚴是主因，年底將近，又有一波離職正展開，基層人力不足，各種防疫工作是否確實做到位堪慮。

為了留人，行政院核定，從12月1日起，有公務人員資格的一線公職獸醫提供2000、3000不等的工作獎金。

中華民國獸醫師公會全國聯合會半年前統計，過去三年，不少縣市公務獸醫離職率高達二三成；根據11月底的最新統計，舉例來說，基隆缺額45.71%、新竹33%、台北29%、連離島金門缺額也有31%、

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，半年來，公務獸醫缺額狀況更加惡化，很多縣市人走了三分之一甚至二分之一，離島金門是最早發生牛結節疹的地方，缺額也達三分之一；西部某縣市甚至日前一次走了九名獸醫，只有少數幾個縣市滿額。

他表示，防疫工作以外，動保業務也是獸醫流動很大的原因之一，秋冬季節，正是禽流感好發的時候，各項防疫工作都需要很確實的執行到位，基層獸醫人力不足，防疫工作堪慮；雖然不至於一下子都走光，但由調查趨勢來看，薪水低、職等升不起來，自然而然沒有人繼續待下來，默默離開公職。

西部某基層公務獸醫表示，地方缺額永遠都在，永遠都補不滿，如果一個縣市的單位有10人，但其實真正開缺、具有正職公務人員資格的獸醫僅有3人左右，其他都是約聘僱或者職務代理，這些人做一樣的工作，因為無公務人員正式資格，是沒有資格能夠領取政院這筆工作獎金的，不論能領或不能領到這2000、3000元工作獎金，同一個地方工作，彼此感受都會很微妙，恐會加速離職。