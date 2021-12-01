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車輛報廢免奔波！網路申請獎勵金 每年百萬輛車主受惠

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
「廢車回收一站通」自今天起將展開1個月的系統試營運。記者吳姿賢／攝影
「廢車回收一站通」自今天起將展開1個月的系統試營運。記者吳姿賢／攝影

全台每年約有30萬輛汽機車沒有完成報廢申報，過去報廢要完成車體回收、車籍報廢、繳納汽燃費、繳納牌照稅、獎勵金申請等繁瑣程序，且都分布在不同單位，民眾要勞師動眾、耗費大把時間申請，環保署、財政部、交通部今起推出「廢車回收一站通」，可以在網路直接完成所有程序，預計每年有100萬人受惠。

「廢車回收一站通」自今天起將展開1個月的系統試營運，明年1月1日正式上線，依照過去廢車回收、報廢數量，預估每年受惠人數約100萬人。過去申辦車籍報廢及繳納汽燃費、牌照稅，包括民眾往返監理、稅捐機關申辦與等待時間，各約需要4小時，總共要1天時間，未來都可省下。廢車回收獎勵金可提前5天線上申請，完成車體回收及車籍報廢後，就直接進入審核撥款程序。

環保署副署長蔡鴻德表示，車輛報廢程序繁瑣且跨各個部會，台灣每年約有100萬輛車子需要報廢，但估算僅70萬輛完成報廢行政程序，剩下30萬輛去向不明，研判可能是事故車或車主懶得處理隨意棄置，有些還會直接賣給車行「解體殺肉」。若報廢程序可整合在同一平台，民眾將不用勞師動眾跑來跑去，包括燃料費、牌照稅、領取回收獎勵金等，只要一站就可以把事情辦完。

財政部賦稅署副署長樓美鐘說，報廢車輛除了申請報廢獎勵金，若有多繳的稅款也可申請退回，或欠繳稅款透過系統直接繳費，她家也有要報廢的車輛，只是申請太麻煩所以一直放著，全台每年約有30萬輛車沒有報廢，為了環境保護跟維護民眾權益，希望透過一站式服務鼓勵民眾申請報廢。

交通部公路總局副局長黃運貴說，早期報廢車輛要親自到監理所站臨櫃報廢，現在已經可以線上申辦，可是申辦前還要繳清汽燃費、牌照稅及相關罰鍰，車牌、行照也要繳回監理單位，最好還要車體回收，才算完成報廢登記程序，這在早期是不好辦的服務，隨著科技系統發達，現在已經走到「簡單辦」。

環保署表示，今起至12月31日，凡使用「廢車回收一站通」完成車體回收、車籍報廢及回收獎勵金申請者，將抽出報廢汽車、機車車主各10名，共20名車主可獲得五倍的回收獎勵，汽車回收獎勵金從1000元增為5000元，機車回收獎勵金由300元增為1500元。

車主 環保署 交通部

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