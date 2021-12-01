星宇航空首推元旦曙光班機 即起開賣亮點一次看

好久不見的飛行體驗回來了。星宇航空說，將首次推出曙光班機飛行體驗，共有JX8168「台北-台北」、JX8811「台北-台東」及JX8822「台東-台北」三種選擇，帶旅客用最近距離迎接2022年第一道曙光，創造獨一無二的跨年回憶。

星宇說，豪華套裝行程攜手易遊網打造天空及陸地兩種交通體驗，送旅客漫遊台東、歡慶跨年；想純粹搭機賞曙光的朋友，雄獅旅遊則提供桃園機場飛往宮古島上空迎新年的選擇。即日起於ezTravel易遊網及雄獅旅遊正式開賣，詳情敬請至各家業者官網查詢。

星宇說，曙光雙機預計於2022年1月1日上午5:30自桃園機場同時啟航， JX8168「台北-台北」將繞經日本宮古島後折返，讓旅客體驗在兩萬英尺高空中近距離迎接曙光的感動。

JX8811為「台北-台東」微旅行2.0航班，自桃園機場起飛，航經宮古島賞曙光，沿台灣東岸於上午08：30抵達台東機場。

「台東-台北」航班JX8822則安排旅客至依山傍海的台東太麻里迎接2022年第一道光後，於1日下午13:30自台東機場起飛，沿東岸飛行、再至宮古島，傍晚16:30抵達桃園機場。

星宇說，各航班都能自高空欣賞台灣美麗的海岸線及獨特地景，旅客可依連假出遊規劃彈性安排搭機行程。

星宇說，曙光雙機「台北-台北」飛行體驗的產品，雄獅旅遊推出經濟艙雙人套票（雙人享單排三人座位）售價1萬9998元，相當於每人只要9999元，每位旅客皆可獲贈星宇台北航點紀念杯及雄獅暖心小點組合，集結3間夢幻名店，內含微熱山丘蜂蜜脆蛋糕、犂記阿犂伯太陽餅及鬍子國王手工奶油蛋捲，讓旅客一邊品嚐太陽餅，一邊欣賞日出。除此之外，商務艙售價每人最低1萬5888元起，還可擁有星宇小舖熱賣商品A350XWB飛機抱枕毯。