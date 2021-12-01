7旬嬤突走路吃力罹患肌少症 醫建議飲食運動

70多歲吳阿嬤近來常感到全身無力，連走路、爬樓梯很吃力、動作變遲緩，醫生診治發現阿嬤患有肌少症，建議先從飲食及日常運動著手改善。

吳阿嬤上月來到衛福部新營醫院家醫科門診求助，經醫師侯昂廷診治，發現有巴金森氏症及骨質疏鬆病史，也發現阿嬤的體重偏輕，步行速度降低，且雙側肢體的肌肉量皆偏低，經過檢查排除內分泌相關因素後，診斷為肌少症。

侯昂廷表示，肌少症與骨質疏鬆症皆為老年人常見疾病，臨床上兩者間亦發現有所關聯，且其病症存在易讓老年有體力衰弱情形。

他說，依據 2019 年亞洲肌少症共識會(AWGS)定義，肌少症是「因老化造成的骨骼肌流失、加上肌肉力量減少，及體能表現下降」的疾病。臨床上具備肌肉力量低及肌肉質量低即可診斷肌少症；若合併低體能表現，活動力下降，則可診斷為嚴重肌少症。

而依據世界衛生組織定義，骨質疏鬆症為「骨質密度小於年輕成年族群平均值 2.5個標準差以下」。臨床上有此病症的患者不見得有明顯臨床症狀，但容易因輕微創傷而引發骨折、住院及相關併發症。

侯昂廷表示，目前對於骨質疏鬆肌少症的處置上，及早發現並接受阻抗訓練，可刺激骨密度增加，例如：啞鈴、彈力帶等，每周至少安排三次。

在營養方面，適度蛋白質攝取可幫助體重控制、提升骨骼肌質量，例如：黃豆、毛豆、魚類等；此外，每天補充1000 IU的維生素D，例如：黑木耳、香菇、秋刀魚、牛奶等，並且曬太陽15分鐘，可幫助蛋白質吸收及使用，以改善低肌肉質量。