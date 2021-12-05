秋冬必看！全台銀杏秘境大公開

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近六個月內「銀杏熱門景點」話題的網路聲量表現，帶您一揭最具網路人氣、不可錯過的銀杏景點。

由於台灣的氣候潮濕，銀杏的生長不易，因此賞銀杏特別具有吸引力與獨特性，今天就讓我們帶領你一探，全台灣各地賞銀杏的秘境。

金黃美景何處看？杉林溪全新銀杏湖成討論焦點

觀察網友討論發現，熱議的銀杏景點大多位於南投，其中杉林溪森林園區因為全新打造的銀杏湖，而獲得廣大的討論，就有網友提到「鮮黃的銀杏與水杉映照在湖面上，好像畫中的景色一樣」，另外也有網友說，園區內植物種類眾多，每到秋季時銀杏、楓葉、落羽松相繼變色，宛如「彩虹森林」一般，網友紛紛留言「色彩繽紛斑斕，好動人」、「金黃色澤好亮眼」，甚至還有網友表示「每個禮拜都會上山露營，來欣賞枝葉的變化」。

全台4大銀杏秘境景點網友聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

鄰近的景點還有大崙山銀杏森林，是東南亞最大的銀杏森林，更被評為全台賞銀杏的最佳去處。每到秋末時節，黃綠交織的色澤與山中的霧氣，都讓許多遊客慕名而來，網友表示「好有神秘感」、「還有雲海真的太美了」。而位於附近的武岫農圃，則是以銀杏茶園的景緻聞名，搭配上山嵐，紛紛讓遊客讚嘆「雲霧繚繞有如仙境」、「銀杏黄金，綠茶層疊，別有一番風味」等。

而距離其他景點較遠的武陵農場，也是網友熱議的景點，園區內由綠轉黃的銀杏與造景總能吸引許多遊客前來，就有網友說到「走過筆直栽種的兩排銀杏好像隧道一樣」、「彷彿置身歐洲的感覺」，精心營造的造景氛圍，在陽光的搭配照射下，映出金黃燦爛的銀杏，成了許多民眾打卡拍照的熱點。

每到秋末時，山頂開始由綠轉黃，就是銀杏花開時，假日想散心、出遊，不妨到山區走走，一起欣賞這獨一無二的金黃花海吧。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》