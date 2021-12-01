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2022阿里山日出印象音樂會20周年 限量預約進場送好禮

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
2022嘉義縣阿里山日出印象音樂會歡慶20周年，元旦清晨5點半在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台登場。圖／嘉縣府提供
2022嘉義縣阿里山日出印象音樂會歡慶20周年，元旦清晨5點半在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台登場。圖／嘉縣府提供

2022嘉義縣阿里山日出印象音樂會歡慶20周年，元旦清晨5點半在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台登場，邀請國際聲樂家南韓歐巴丁一憲、花腔女高蔣啟真、鄒族美聲藍色楓葉，搭配指揮家江靖波率領樂興之時管絃樂團50人2小時演出，在海拔約2485公尺高山，以溫暖樂聲陪伴民眾歡樂迎接2022年第一道曙光。

迎接疫情後國旅爆發，音樂會以線上預約方式限量2500名觀眾進場，預約民眾可在活動現場領取觀日太陽眼鏡、紀念口罩及精美紀念節目卡等20周年限量好禮，並額外加碼元旦在「慢遊嘉義」粉絲專頁線上觀看活動直播的民眾抽限量紀念悠遊卡及馬克杯。

縣長翁章梁說，每年元旦舉辦高品質高山音樂會迎接新年第一道曙光，3天連假邀約民眾來阿里山聽音樂看日出雲海，也能到大埔鄉遊湖、鄒族部落文化體驗、奮起湖老街鐵道、隙頂雲瀑琉璃光、太平雲梯茶鄉步道、故宮南院體驗國寶、新港奉天宮媽祖文化、布袋東石品嘗海鮮。

活動逢連假，縣府提醒參加日出印象音樂會民眾，在森林遊樂園區外台18線89K至95K設臨時停車位及活動接駁車，請民眾要注意行車安全，不要疲勞駕駛。活動詳情，請上臉書慢遊嘉義及嘉義縣文化觀光局官網。

登記方式：線上系統登錄，自由行散客預約網址： https://reurl.cc/Okga2X；旅行社團旅預約網址：https://reurl.cc/mv2be9。登記數量2500名額，包含自由行遊客1500名，旅行社團旅1000名，自由行民眾每人單次最多可同時預約4名，旅行社團報單次每團上限40名，限定每家旅行社報名上限200名。開放預約4日上午10點，登錄額滿為止。

2022嘉義縣阿里山日出印象音樂會歡慶20周年，元旦清晨5點半在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台登場。圖／嘉縣府提供
2022嘉義縣阿里山日出印象音樂會歡慶20周年，元旦清晨5點半在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台登場。圖／嘉縣府提供
2022嘉義縣阿里山日出印象音樂會歡慶20周年，元旦清晨5點半在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台登場。圖／嘉縣府提供
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2022嘉義縣阿里山日出印象音樂會歡慶20周年，元旦清晨5點半在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台登場。圖／嘉縣府提供
2022嘉義縣阿里山日出印象音樂會歡慶20周年，元旦清晨5點半在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台登場。圖／嘉縣府提供

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