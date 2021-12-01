年節將至 食藥署提醒「這三樣」食材最容易農藥超標
因為疫情悶了一整年，終於要迎來喜氣洋洋的春節。不過，衛福部食藥署提醒，選購年貨、食材時要注意包裝是否完整、顏色不過於鮮豔等，且蔬果回家時須充分清洗再烹煮。食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬舉今年初稽查為例，年貨大街等販售端以農藥殘留不合格的食品最多，前三名分別是竹笙、花椒和葉菜類，民眾購買時要特別留意。
因應明年1月31日就是除夕夜，食藥署於11月中旬啟動「111年度春節複合式專案」至12月底，針對食品製造端、年貨販售端和年菜餐廳，稽查是否確實做好食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）、食品添加物使用和產品標示；尤其在豬肉選用，不論是台灣豬還是荷蘭豬等一定要如實標示。
南區管理中心科長呂昀儒表示，除了相關食品登錄情形，也將針對蔬果的農藥殘留、重金屬以及動物用藥殘留等，以及餐廳的年菜食材效期、食材來源進行抽查，並加強防疫宣導。不過，由於各地食材不同，將由地方衛生局評估當季容易違規的食品訂定高風險產品，加強抽查。
蔡佳芬則表示，今年初針對販售端，如年貨大街、食品商行的稽查，抽驗1780件，共有42件不合格、裁罰共166萬元。
她表示，年貨大街和食品商行等產品販售項目多，其中以蔬果農藥殘留不合格24件最多、裁罰129萬元，前三名分別為竹笙、花椒、葉菜類；重金屬殘留超標11件居次，其中以菇類最多。
蔡佳芬提醒，購買年貨、食材時應選擇信譽良好的商店，並選擇有完整包裝標示的產品購買。另外，也要注意是否顏色過於鮮艷或是有奇異的味道，例如金針菇若太白或有酸味，恐使用過量漂白劑，香腸出油嚴重也可能因為保色劑使用過量。
她也提醒，購賣蔬果回家後，建議以流動清水先浸泡再沖洗、截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。
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