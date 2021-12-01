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星宇航空「曙光雙機」開賣！3種選擇、飛宮古島上空

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
星宇航空曙光班機飛往宮古島上空迎新年。圖／星宇航空提供
星宇航空曙光班機飛往宮古島上空迎新年。圖／星宇航空提供

想念飛行嗎？星宇航空首次推出曙光班機，共有JX8168「台北-台北」、JX8811「台北-台東」，以及JX8822「台東-台北」三種選擇，以飛行迎接2022年第一道曙光。其中，星宇攜手易遊網推出的陸、空兩種體驗，漫遊台東、歡慶跨年；另有雄獅旅遊飛往宮古島上空迎新年的選擇。即起於ezTravel易遊網及雄獅旅遊開賣。

星宇航空曙光雙機預計於2022年1月1日上午5:30自桃園機場同時啟航， JX8168「台北-台北」將繞經日本宮古島後折返，讓旅客在兩萬英尺高空中近距離迎接曙光。JX8811為「台北-台東」微旅行2.0航班，自桃園機場起飛，航經宮古島賞曙光，沿台灣東岸於上午08：30抵達台東機場。

「台東-台北」航班JX8822則安排旅客至依山傍海的台東太麻里迎接2022年第一道曙光後，1日下午13:30自台東機場起飛，沿東岸飛行、再至宮古島，傍晚16:30抵達桃園機場。

曙光雙機「台北-台北」飛行體驗的產品，雄獅旅遊推出經濟艙雙人套票(雙人享單排三人座位)售價19,998元，平均每人9,999元，再送星宇航空台北航點紀念杯及雄獅暖心小點組合，包括3間夢幻名店：微熱山丘蜂蜜脆蛋糕、犂記阿犂伯太陽餅及鬍子國王手工奶油蛋捲，讓旅客一邊品嘗，一邊欣賞日出。此外，商務艙售價每人15,888元起，可帶走星宇小舖熱賣商品A350XWB飛機抱枕毯。

「台北-台東/台東-台北」飛行體驗2.0，易遊網結合陸、空兩種交通體驗，搭配跨年假期，以「機上賞曙光」及「太麻里賞曙光」打造多樣產品，包括單程含稅5,888元起的飛行體驗，另有2~3天跨年曙光系列遊程，含交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴全包式行程，每人9,900元起。下單不限金額，還有機會獲得三星3C萬元好禮，單筆消費滿4萬加碼抽最新Galaxy Z Flod3、Galaxy Z Flip3摺疊手機，每位旅客皆可獲得星宇航空與胡同燒肉聯名的「胡同和牛油乾拌麵」。

相關資訊可至雄獅旅遊、ezTravel 易遊網官網查詢。

機上可品嘗各家名店的美味甜點。圖／雄獅旅遊提供
機上可品嘗各家名店的美味甜點。圖／雄獅旅遊提供
易遊網提供新機加碼抽，下單就有機會獲得三星最新摺疊手機。圖／易遊網提供
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星宇航空經濟艙提供胡同燒肉機上餐。圖／星宇航空提供
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桃園機場 台東 易遊網

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