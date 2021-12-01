福壽山農場櫻花季3月登場 今開放訂房 半小時內全訂滿
台中市和平區武陵農場去年櫻花季訂房全滿，福壽山農場預估明年3月為農場櫻花季，今(1日)開放福壽山農場明年3月份訂房，系統不到半小時，3月份全數滿房，滿房速度讓農場粉絲大喊「太誇張、好難過，怎麼三月份還那麼難搶房！」
福壽山農場表示，農場每天釋出62間房型，但3月份是農場櫻花盛開季節，不同於大部分地區的櫻花季都在1、2月份，特別是農場的千櫻園，3月份是滿坑滿谷的櫻花盛開景色，因此，吸引更多想避開櫻花熱潮的遊客前往欣賞。
福壽山農場指出，遊客別急著落寞，可以等看看3天後農場的線上訂房，將釋出沒有繳交訂金的訂房，或洽詢梨山地區的民宿、梨山賓館或距離1小時車程的武陵農場、富野度假村看看，農場希望持續帶動大梨山整體觀光發展，追求在地共好。
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