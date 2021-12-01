福壽山農場櫻花季3月登場 今開放訂房 半小時內全訂滿

台中市和平區武陵農場去年櫻花季訂房全滿，福壽山農場預估明年3月為農場櫻花季，今(1日)開放福壽山農場明年3月份訂房，系統不到半小時，3月份全數滿房，滿房速度讓農場粉絲大喊「太誇張、好難過，怎麼三月份還那麼難搶房！」

福壽山農場表示，農場每天釋出62間房型，但3月份是農場櫻花盛開季節，不同於大部分地區的櫻花季都在1、2月份，特別是農場的千櫻園，3月份是滿坑滿谷的櫻花盛開景色，因此，吸引更多想避開櫻花熱潮的遊客前往欣賞。