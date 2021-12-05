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酸爽滋味好過癮 網友最愛的酸菜白肉鍋是它

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
「東北之家」高CP成熱議焦點，網友大推「劉家」捲餅。 圖片來源/unsplash
「東北之家」高CP成熱議焦點，網友大推「劉家」捲餅。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「酸菜白肉鍋」話題近兩年的網路聲量，帶您了解七大人氣酸菜白肉鍋店有哪些。

冬天即將來臨，該吃什麼樣口味的火鍋呢？在冷颼颼的天來上一碗酸爽開胃的酸菜白肉鍋正是時候！現在就跟著我們一起來看看，到底在網友心目中最推薦的酸菜白肉鍋餐廳有誰上榜吧！

「東北之家」高CP成熱議焦點 網友大推「劉家」捲餅

佔據聲量排行第一名的「東北之家」，最受到網友熱議的是酸爽夠勁的湯頭，有老饕網友表示湯頭「是很自然發酵的酸味」，另外，「東北之家」吃到飽的形式與親民的收費價格，也讓網友紛紛表示「CP值真的太高了」、「不只平價，食材也非常新鮮好吃」等，值得一再光顧。

酸菜白肉鍋Top7網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
酸菜白肉鍋Top7網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而位於左營的「劉家」同樣以正宗口味擄獲網友的味蕾，大讚「老店風味果然夠道地」，另外手工製作的捲餅也是其特色之一，是許多網友力推來店必點的品項。而第三名的「台電勵進餐廳」除了肉品口感扎實脆彈之外，蔥油餅也很受到網友歡迎，可以發現除了鍋物本身，其他的小菜、配菜也同樣是網友關注的焦點。

另外，「騰爐(原連進)」、「圍爐」兩個品牌也以肉品口感鮮美、品質良好，而受到網友推薦，喜歡吃肉的民眾，千萬別錯過了！「長白小館」與「老舅的家鄉味」則是以兩種不同濃淡的湯頭形式各有支持者，無論是喜歡濃郁味道，還是溫潤滋味的民眾，都可以依據自己喜好，挑選喜歡的品牌，享受一頓可口美味的火鍋。

在寒冷的冬天裡，吃上一頓火鍋，簡直是人生一大享受！在看完各個熱門酸菜白肉鍋店家的特色後，是不是也心動了呢？那就趕快行動，用一碗酸爽的酸菜湯配上一口肥美的白肉，來滿足自己的胃吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3lqKsG3

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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