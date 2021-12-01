迎接「臺灣閱讀節」 歡樂閱讀嘉年華12月4日於中正紀念堂好玩登場
每年12月是臺灣圖書館界的盛會，教育部自2015年起訂定每年12月的第1個週日為「臺灣閱讀節」，今年更在12月4日於中正紀念堂園區盛大舉辦「歡樂閱讀嘉年華」，共有150個單位參與，推出逾250場結合新課綱精神、STEAM領域及雙語教育、國際文化的多元創新閱讀活動，希望藉由看表演、聽故事、買書、玩遊戲等方式，突破傳統閱讀推廣思維，持續點燃民眾閱讀熱情，邀請大小朋友一起創造美好的閱讀時光。
本次活動共推出25項主題，超過250場的創意閱讀，活動規模更甚以往，除了經典人氣的「歡樂故事村」、「泡泡．科學．小飛俠」、「閱讀繽紛樂—歡樂大相聚」、「古色古香話吉祥」、「城市小書房」、「書香大市集」及「小小愛書人」，另邀請中華民國圖書館學會辧理「圖書館陪你怡情」活動，結合學校、博物館與圖書館推出「青春學園」、「博物嬉遊島」、「旅圖小徑」、「鴻圖大展—行動書車展示」等攤位外，更推出「AI機器人創意趣～書寶的唱玩世界」、「閱來閱繪畫」、「魔法理財師」及「遊戲拼拼圖」、「國圖到你家」等別具特色的集章闖關活動，特別是「世界交享閱」更集結日本、法國、波蘭、荷蘭、瑞士、德國、歐盟、以色列、墨西哥、比利時等10個駐臺單位共同合作，以世界文化為主題設置創意互動闖關遊戲，為現場民眾開啟一個「秒出國」的任意門，讓大家用閱讀體驗超有感的異國風情。
本次集章規則將園區中12項經典特色活動，完成指定集章任務即可至兌獎區兌換文具組萬用袋、主題特色口罩等獎品。為鼓勵小朋友透過參與活動增進學習，特別設計學習單2款（低年級、中高年級）發送至北市國小學生，於活動當天參與各攤位活動並填寫完畢即可於兌獎區兌換專屬小禮物1份。另外還有東奧運動選手閱讀形象人形立牌，歡迎愛閱讀、喜歡運動的朋友們一起來合影打卡，將可獲贈閱讀書籤一組。
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