迎接「臺灣閱讀節」 歡樂閱讀嘉年華12月4日於中正紀念堂好玩登場

每年12月是臺灣圖書館界的盛會，教育部自2015年起訂定每年12月的第1個週日為「臺灣閱讀節」，今年更在12月4日於中正紀念堂園區盛大舉辦「歡樂閱讀嘉年華」，共有150個單位參與，推出逾250場結合新課綱精神、STEAM領域及雙語教育、國際文化的多元創新閱讀活動，希望藉由看表演、聽故事、買書、玩遊戲等方式，突破傳統閱讀推廣思維，持續點燃民眾閱讀熱情，邀請大小朋友一起創造美好的閱讀時光。

本次活動共推出25項主題，超過250場的創意閱讀，活動規模更甚以往，除了經典人氣的「歡樂故事村」、「泡泡．科學．小飛俠」、「閱讀繽紛樂—歡樂大相聚」、「古色古香話吉祥」、「城市小書房」、「書香大市集」及「小小愛書人」，另邀請中華民國圖書館學會辧理「圖書館陪你怡情」活動，結合學校、博物館與圖書館推出「青春學園」、「博物嬉遊島」、「旅圖小徑」、「鴻圖大展—行動書車展示」等攤位外，更推出「AI機器人創意趣～書寶的唱玩世界」、「閱來閱繪畫」、「魔法理財師」及「遊戲拼拼圖」、「國圖到你家」等別具特色的集章闖關活動，特別是「世界交享閱」更集結日本、法國、波蘭、荷蘭、瑞士、德國、歐盟、以色列、墨西哥、比利時等10個駐臺單位共同合作，以世界文化為主題設置創意互動闖關遊戲，為現場民眾開啟一個「秒出國」的任意門，讓大家用閱讀體驗超有感的異國風情。