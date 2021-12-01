七旬獨老右腳5趾發黑全壞死 豐原醫院跨團隊照料保腳掌

台中市73歲單親姜伯伯，生活起居由台中市社會局安置在長期照顧服務機構，右腳趾出現小傷口一直未癒合，除了持續的疼痛，右腳掌皮膚還發黑。經衛生福利部豐原醫院檢查發現，姜右腳五根腳趾均出現壞死，經心臟血管外科、內分泌科、營養科、感染等跨單位治療1個月，姜伯伯右腳順利恢復出院。

豐原醫院血管外科張耀中主任發現，姜伯伯到院時，右腳五根腳趾全部出現壞死狀況，立刻安排住院，查出姜伯伯右下肢動脈阻塞嚴重，傷口重度感染、深可見骨，最壞可能整個右側膝蓋以下需要截肢。

張耀中表示，透過電腦斷層動脈血管攝影顯示，姜伯伯右膝下動脈血管嚴重阻塞且合併嚴重營養不良（血中白蛋白指數1.4，然而正常值為4），雖然足背動脈相當細小，直徑不到0.1公分，經跨團隊完成右下肢遠端動脈繞道手術，再會同困難傷口團隊醫師陳明澤共同照護，順利保全右腳腳掌。

張耀中指出，患者術後動脈血流灌注恢復良好，一週後再施行右腳五趾局部截趾、清創手術；隔周安排清創手術，動脈灌注血流量的持續改善，傷口癒合過程持續進步；後續陸續拔除鼻胃管、導尿管，患者恢復從口進食且平安出院。

豐原醫院院長賴慧貞說，豐原醫院的跨團隊整合性照護是一大特色，姜伯伯能順利出院回到長照機構，有賴心臟血管外科、內分泌科、營養科、感染科、心臟科、整形外科、高壓氧、出院準備服務、社工室等跨專業跨團隊的照護。