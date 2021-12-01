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七旬獨老右腳5趾發黑全壞死 豐原醫院跨團隊照料保腳掌

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
豐原醫院心臟血管外科主任醫師張耀中說明自體靜脈右下肢繞道手術成功。圖／衛福部豐原醫院提供
豐原醫院心臟血管外科主任醫師張耀中說明自體靜脈右下肢繞道手術成功。圖／衛福部豐原醫院提供

台中市73歲單親姜伯伯，生活起居由台中市社會局安置在長期照顧服務機構，右腳趾出現小傷口一直未癒合，除了持續的疼痛，右腳掌皮膚還發黑。經衛生福利部豐原醫院檢查發現，姜右腳五根腳趾均出現壞死，經心臟血管外科、內分泌科、營養科、感染等跨單位治療1個月，姜伯伯右腳順利恢復出院。

豐原醫院血管外科張耀中主任發現，姜伯伯到院時，右腳五根腳趾全部出現壞死狀況，立刻安排住院，查出姜伯伯右下肢動脈阻塞嚴重，傷口重度感染、深可見骨，最壞可能整個右側膝蓋以下需要截肢。

張耀中表示，透過電腦斷層動脈血管攝影顯示，姜伯伯右膝下動脈血管嚴重阻塞且合併嚴重營養不良（血中白蛋白指數1.4，然而正常值為4），雖然足背動脈相當細小，直徑不到0.1公分，經跨團隊完成右下肢遠端動脈繞道手術，再會同困難傷口團隊醫師陳明澤共同照護，順利保全右腳腳掌。

張耀中指出，患者術後動脈血流灌注恢復良好，一週後再施行右腳五趾局部截趾、清創手術；隔周安排清創手術，動脈灌注血流量的持續改善，傷口癒合過程持續進步；後續陸續拔除鼻胃管、導尿管，患者恢復從口進食且平安出院。

豐原醫院院長賴慧貞說，豐原醫院的跨團隊整合性照護是一大特色，姜伯伯能順利出院回到長照機構，有賴心臟血管外科、內分泌科、營養科、感染科、心臟科、整形外科、高壓氧、出院準備服務、社工室等跨專業跨團隊的照護。

賴慧貞表示，衛生福利部所轄的各醫院，一直肩負公醫的責任，雖然全民健康保險已經開辦26年了，但對於社會上弱勢族群的醫療照護，仍是需要大家多加關心。

主任醫師張耀中(左)至病房內診視病患。圖／衛福部豐原醫院提供
主任醫師張耀中(左)至病房內診視病患。圖／衛福部豐原醫院提供

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