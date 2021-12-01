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【回響】留人！政院核定12月1日起 公務獸醫增工作獎金

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今年本島爆發牛結節疹，全台牛隻施打疫苗，第一線公務獸醫近身施打疫苗危機四伏，不時傳出被牛隻衝撞等意外。圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供
今年本島爆發牛結節疹，全台牛隻施打疫苗，第一線公務獸醫近身施打疫苗危機四伏，不時傳出被牛隻衝撞等意外。圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供

行政院核定，從12月1日起，公職獸醫分為兩級，提供2000、3000元不等工作費，給予在基層從是採樣、診斷、疫苗注射、撲殺等業務的基層獸醫師，等於為有公務人員資格的公務獸醫小加薪；基層獸醫認為，雖不無小補，但基層缺人問題仍需從制度面改變，否則，只是加速公務獸醫逃亡，寧可開業也不任公職，屆時，誰來為國人肉品安全、防疫把關？

聯合報日前製作「公務獸醫請政府「留人」」專題，揭露公務獸醫離職率高，不僅防檢疫、動物疫病檢測抽樣要做，抓狗、吹箭、撿屍也樣樣都管，還要兼辦封溪護魚、地方番薯節活動，同時處理民眾登島、海釣等業務，工作繁重包山包海，工時長、薪資職等低，還要面對不理性的動保人士滋擾言語攻擊，工作無尊嚴讓年輕獸醫師越來越多人寧可外出開業，也不願投入公職。

公職獸醫師的困境，獲政院正面回應；根據行政院規劃，12月1日起公職獸醫師工作費支給表，工作費是給予正職、有公務人員資格的公務獸醫，約聘雇人員、職代不算；費用分為兩級，第一級每人每月2000元，是基層進行疫調、採樣、檢驗、診斷、疫苗注射、撲殺、肉品檢查工作的獸醫；第二級3000元，則是防檢疫政策規劃督導的獸醫人員。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，2000、3000元工作費加給，雖然不多，但總算跨出了新的一步。有些許幫助，但最終還是希望能改善基層公務獸醫師結構性的問題。

譚大倫表示，獸醫約有5000人左右，公務獸醫約占5%至10%，面臨的困境在於薪資待遇不佳，基層公務獸醫起薪低；再者就是職等問題，公務獸醫升到組長職是七職等，往前八職等為副處長、處長為九職等，然後就沒有了；同樣民政單位的職等一樣，管理範圍僅一個地方區域，但獸醫體系卻要監管一整個縣市的防檢疫，公務職等太低、升遷不易，基層人員感到沒有未來。

中部某基層公務獸醫直言，簡單說，處理現場的公務獸醫領3000元、坐辦公室的領2000元，領幾千元工作獎金，雖然不無小補，但相較於人醫的不開業獎金，每個月3.4萬到5萬不等，簡直天壤之別。

他說，公職獸醫也面臨開業與不開業的問題，舉例來說，做犬貓結紮工作，母的一隻1500元、公的900元，只要到外面接案做結紮，一天做三隻就好，一個月工作20天，薪資收入就比當公務獸醫高很多了，因此不少同事認清現實後求去。

行政院核定，從12月1日起，公職獸醫分為兩級，提供2000、3000元不等工作費，給予在基層從事採樣、診斷、疫苗注射、撲殺等業務的基層獸醫師，等於為有公務人員資格的公務獸醫小加薪。圖／讀者提供
行政院核定，從12月1日起，公職獸醫分為兩級，提供2000、3000元不等工作費，給予在基層從事採樣、診斷、疫苗注射、撲殺等業務的基層獸醫師，等於為有公務人員資格的公務獸醫小加薪。圖／讀者提供

獸醫師 薪資

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