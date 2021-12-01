原民家暴受害者逐年增加 原民會主委：設原家中心協助

立委高嘉瑜受暴事件持續發燒。立法院內政委員會今審查原住民族委員會、原住民族文化發展中心，立法委員羅美玲質詢時指出，根據衛福部家庭暴力受害者統計，原住民族人數逐年增加，建議原民會針對原住民族家暴情形進行統計分析，有效掌握原民婦女受暴情形以降低原民婦女受暴率。原民會主委夷將‧拔路兒指出，原民會設置原家中心(原住民族家庭服務中心)服務，可提供相關資料參考。

羅美玲援引報導指出，台中社會局家庭暴方及性侵害防治中心統計發現，原住民遭受家暴是非原住民的3.31倍、受親密關係暴力則是非原住民的5.21倍。而現代婦女基金會協助花蓮縣遭受家暴案件中，有高達4成受害人為原住民，卻因受到傳統文化觀念，不僅對「上法院」有相大恐懼感，需出庭時也常出現「不願求助」、「不敢提問」、「拒絕服務」，或是「撤回保護令」等情況，盼部落婦女勇於求助。