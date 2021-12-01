南部9月起降雨偏少 曾文水庫蓄水不到7成 台南市府緊張

曾文水庫是台灣最大的水庫，今天上午8時蓄水率為6成8，南局水資源局說明是曾文電廠將自12月1日進行歲修停機，目前滿載發電將水源預先蓄存於烏山頭水庫，曾文-烏山頭水庫系統蓄水率仍有7成以上，另一座供應民生用水的南化水庫蓄水率仍有9成以上，合計蓄水5億立方公尺，較近5年同期多逾7千萬立方公尺，台南地區整體水情正常穩定。但台南市府仍緊張，因南部地區降雨特性豐枯期水量比為9比1，呼籲民眾要節約用水及多使用再生水。

南水局表示，台南地區民生、產業及農業用水是由南化水庫與曾文-烏山頭水庫兩系統彈性調配供應，雖然水庫集水區自今年9月至今降雨量約為近5年同期8成，但透過各單位積極管控及節水措施，台南地區整體水情正常穩定。另曾文水庫水源透過曾文發電廠發電後，再由新東口攔河堰攔蓄至烏山頭水庫串聯運用，曾文電廠要進行歲修，加上配合曾文、南化聯通管的施工，曾文水庫提前發電放水至烏山頭水庫蓄存。

台南市府水利局指出，南部進入冬季因為降雨量驟減，水庫進水量相對大幅減少，但用水量維持不變，水庫剩餘蓄水量必需支應後續春季、夏季用水，直到梅雨或夏季颱風來臨；但萬一遇到春雨不佳、空梅或無颱風登陸等情形，無充分進水，水庫蓄水量恐將青黃不接甚或不足導致限水，台南市2014、2017及2020年都遭遇類似情形。

水利署從9月開始召開南部地區供水情勢檢討會議，依現況水情綜合評估，尚可穩定供應民生及產業用水，各水庫操作優先引用川流水以維持水庫高水位，延長水庫可供水期程，台南市府也請農水署嘉南管理處在農業用水需求的部分，以最節約方式供灌以節省用水，嘉南灌區110年2期作已完成供灌，目前相較計畫用水量已節省約6700萬立方公尺。