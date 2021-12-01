高嘉瑜遭男友家暴 身心科醫師提醒恐怖情人六大特徵

立委高嘉瑜遭男友家暴，國人震驚，嘉義縣政府社會局統計，今年親密關係家暴案件雖較去年減少，但連2年都破千件，嘉縣家庭暴力防治中心提供被害人專業諮商與保護協助，也可以撥打113保護專線諮詢。

社會局說，嘉縣成人保護案件去年受理2577件，親密關係1166件，今年2487件，親密關係1135件，較去年同期減少90件，親密關係減少31件。

擁有中正大學犯罪防治研究所碩士的嘉市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀，提供認識「危險情人」六大特徵，避免掉入可怕羅網。

「緊迫盯人」：不論任何行蹤都要報備，經常無合理性限制與其他朋友聚會，沒有個人自由空間，一定要掌握你所有行動。

「斥責別人」：認為你想法都是幼稚可笑，習慣反駁糾正、責罵你的言論，認為自己才是對的。

「態度輕蔑」：看不起你家庭、出身、學經歷、工作、同學、朋友，認為你與他/她身邊的人全都一無是處，甚至認為我會和你在一起是你修來福分，應該珍惜。

「過分干預」：要求你要以他/她的意見為主。

「漠視感受」：例如你生日想要浪漫一下，對方便說浪漫太花錢不好，情人想要兩人一起出去走走，就以功課或工作太忙為由推托。

「言語暴力」：交談時言語習慣夾雜髒話或羞辱字眼，習慣施加言語暴力迫使你屈服，特別是兩人意見不同時。

李連冀說，深入交往前宜先做一般朋友，多觀察了解個性，對網路認識，碰面機會不多者，更要特別謹慎，這不是老調牙論調，是避免更大傷害，如果身陷危險關係，請趕緊求助。

與危險情人分手要有特殊技巧，不要直接與對方硬碰硬，以免火上加油，需要花點時間慢慢疏遠，避免激怒對方蒙受攻擊；若因為過度受驚影響日常生活，可藉心理治療平復情緒，改善自責及內疚感覺。