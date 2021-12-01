雪花隨風飄～打卡不能少！每一棵都夢幻絕美 2021必訪聖誕樹

image source:奇美博物館、新光三越、Global Mall 環球新北中和



文/徐暘甯

雪花隨風飄，花鹿在奔跑～2021倒數最後一個月，聖誕節的幸福氣氛也開始濃厚了起來，說到這個浪漫的節日，怎麼能夠少了聖誕樹呢！今天《網路溫度計》就帶大家一起來看看，2021年有哪些值得踩點打卡的超夢幻聖誕樹！

１．新光三越台北信義新天地，網路聲量4,578筆

看到這麼高的網路聲量就知道座落在信義區香堤廣場，高達17米的巨型聖誕樹，絕對是網美們年末必去的熱門打卡景點之一！今年新光三越以特調的Pantone色、訂製耶誕球及10萬顆燈泡，打造「耶誕希望之樹」，讓網友們忍不住讚嘆「這棵樹也太時尚了吧！」，而且每日17:00-22:00之間，每30分鐘就有一場「飄雪燈光秀」，不管白天夜晚都是廣場中最吸睛的華麗焦點。

除此之外，整個信義新天地還設置了3.5米球體星空光廊、300米星光步道、迷霧森林、愛的魔鏡等限定打卡點，就是要給你最夢幻的沈浸式耶誕希望之森！

活動時間：2021/11/17-2022/1/3

image source:新光三越

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２．新北歡樂耶誕城，網路聲量1,690筆

同樣擁有高網路討論聲量的「新北耶誕城」，也是大家聖誕節必訪的TOP3打卡名單之一。今年新北市政府以「樂高」為主題，打造充滿童趣風格的耶誕城。更將高達8米的樂高耶誕老人巨型氣球，設置在總被戲稱為「竹筍」的耶誕樹廣場主燈旁，絕對是2021年最萌的耶誕打卡地標之一！

除了市民廣場主燈區「樂高耶誕城」外，板橋車站站前廣場的「樂高歡樂薑餅村」，以及萬坪公園的「樂高耶誕奇幻小鎮」，還有更多好拍的聖誕造景等著你挖掘喔！

活動時間：2021/12/3-2022/1/2

活動官網：2021新北歡樂耶誕城

image source:FB/新北旅客

image source:2021新北歡樂耶誕城

３．BELLAVITA寶麗廣塲，網路聲量148筆

終於公佈了！擁有貴婦百貨之稱的BELLAVITA寶麗廣塲，今年以「白雪之戀冬日度假村」為主題，打造白雪靄靄的滑雪場景，讓你不能出國滑雪，也能拍照打卡過乾癮，享受雪國度假樂趣！不僅有北國夢幻雪景，甚至還有大大小小的登山纜車，和超級可愛的彩色峽灣木屋，根本就是相機記憶體殺手啊！

聖誕造景公佈之後，馬上吸引眾多網美召集姐妹們一起踩點打卡，大讚「每年12月必定朝聖的景點，只有貴婦百貨能超越貴婦百貨」、「我每年最期待的聖誕打卡點就是Bellavita了」、「滑雪村太浪漫了吧！真的可以偽出國」。

活動時間：2021/11/26-2022/1/2

image source:FB/BELLAVITA

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４．Global Mall 環球新北中和，網路聲量865筆

太萌了啦！不讓新北樂高耶誕城專美於前，Global Mall環球購物中心這次攜手韓國手遊《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》和《薑餅人王國》，並與「台灣玩具圖書館」跨界合作，在全台8家分店打造「環保玩具低碳耶誕樹」，把近千個二手玩具環繞裝飾在聖誕樹上，活動結束後會將玩具贈送給偏遠地區小學，推廣「永續、共享」概念，讓聖誕佳節更有意義。

而環球新北中和分店還有獨家飄雪打卡點「耶誕薑餅人王國」，讓你和1.5米等身立體薑餅人公仔一起賣萌耍可愛，也將遊戲中的經典場景完整還原。

活動時間：2021/11/19-2021/12/26

image source:FB/Global Mall 環球新北中和

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５．新光三越台北南西店，網路聲量2,379筆

史奴比來啦！2021年新光三越南西店請來大人小孩都愛的療癒系寶貝史奴比，做為心中山線形公園的聖誕樹亮點。不僅耶誕樹上有超卡哇伊的史奴比燈飾，讓整座公園瞬間可愛度加倍，網路討論聲量突破2,000筆；聖誕樹頂端也利用藍白色的燈串延伸裝飾，宛如頭紗一般籠罩整個心中山線形公園。

精心打造的夢幻效果，讓人抬頭就能感受聖誕節的歡愉氣氛、看見燈光和星光同時灑落，是不是超級浪漫的呢！難怪網友都說「超適合情侶散步」、「來這裡告白一定會中」、「聖誕節脱魯就靠這裡了」。

活動時間：即日起至2022/1/3

image source:新光三越

６．GLORIA OUTLETS華泰名品城，網路聲量482筆

華泰名品城開幕6年以來，每一年的聖誕節造景都是網美、網紅們的踩點必拍之地，平時就充滿異國風情的華泰名品城，到了耶誕期間歡快氣氛更是有增無減。2021年華泰名品城以美式新復古風格的「Newtro Christmas」為主軸，翻玩50-90年代的跨時代復古梗；就連聖誕老人都有新創意，融合嬉皮、Disco、球衣的非典型復古勁裝，絕對超乎你我想像。

不少網友造訪後都分享，「好像走進美式老電影一樣」、「喜歡美式復古裝飾的人一定要來」、「園區裡面拍一整天都拍不完」。

活動時間：2021/11/19-2022/1/2

活動官網：華泰名品城

image source:FB/GLORIA OUTLETS華泰名品城

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image source:網路溫度計

７．MITSUI OUTLET PARK 台中港，網路聲量265筆

寶可夢大師集合啦！誰說聖誕節只能跟聖誕老公公一起過？三井oulet台中港今年請到大人小孩都愛的皮卡丘，陪你一起過聖誕，祭出「閃耀冰幻遊樂園」主題，在3個出口分別設置「寶可夢舞台」、「激光電力隧道」、「寶可夢之樹」及高6米的「發見！皮卡丘」。

而高人氣必拍地標「台中之星摩天輪」，也換上12個寶可夢主題車廂，傑尼龜、小火龍、妙蛙種子等經典角色都在其中，滿足你的打卡慾望，寶可夢迷一定要來朝聖啊！

活動時間：2021/11/12-2022/2/28

image source:FB/MITSUI OUTLET PARK 台中港

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８．新光三越台中中港店，網路聲量5,604筆

不能出國沒關係，到新光三越台中中港店也能一次搜集3大國際地標，艾菲爾鐵塔、羅浮宮、拉斯維加斯，讓你一站拍足所有聖誕美照！

新光三越台中中港店於一樓水舞廣場，打造雪白夢幻的「奇幻銀白耶誕村」，3米高的耶誕樹看起來像是覆蓋了一層靄靄白雪，搭配萬顆LED星芒燈海，讓人彷彿置身雪國，網路討論聲量超過5,000筆，掀起台中人的打卡熱潮，「超像一秒來到北歐」、「不能去法國，也可以來跟艾菲爾鐵塔合照過乾癮」。

活動時間：2021/11/19-2022/1/3

活動官網：新光三越 台中中港店

image source:新光三越

image source:新光三越

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９．奇美博物館，網路聲量598筆

在南台灣熱情的艷陽下，一起享受一場英倫聖誕派對吧！奇美博物館的「幸福聖誕樹」在網路上的討論聲量，可說是南台耶誕景點數一數二高的。高達13公尺的戶外聖誕樹，讓人為之驚嘆，搭配後方的博物館建築，這裡可說是南台灣最有西洋風情的耶誕景點，說是在歐洲打卡拍照也會有人相信吧！

不只超好拍，奇美博物館也舉辦年度特展，還有一系列聖誕舞會、聖誕市集、星光電影等豐富活動，為所有到訪的遊客打造一場富有文藝氣息的耶誕派對。

活動時間：2021/11/19-2022/1/11

活動官網：奇美博物館

image source:奇美博物館

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１０．新光三越台南新天地 ，網路聲量2,493筆

新光三越台南新天地以2021Pantone年度代表色「亮麗黃」，打造充滿童心的希望耶誕積木樹，整體以「希望奇蹟耶誕王國」為主題，希望在疫情之下為大家傳遞幸福與希望，迎向新的一年。

除了搶眼的聖誕樹，旁邊的禮物盒、拱門裝飾，遠看真的就像積木玩具，超級亮眼吸睛，獲得不少網友好評，「感覺自己平常玩的積木被放大了，好可愛」、「用積木堆起來的聖誕樹還是第一次看到」、「整個佈置看起來好活潑熱鬧，帶小孩來也很棒」。

活動時間：2021/11/04 – 2022/01/02

image source:新光三越

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image source:網路溫度計









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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月1日至2021年11月30日。



