台灣醫療科技展明登場 高醫體系展現新創軟實力
高醫醫療體系旗下一校五院積極研發，成果豐碩，2日起將在台北登場的「台灣醫療科技展」呈現高端科技及創新醫療，並舉辦專題講座，高醫大更將公開六項專利發明，展示研發、創新的雄厚實力。
2021台灣醫療科技展明日起到12月5日在台北南港展覽館一館1樓登場，高雄醫學大學、高醫大附設中和紀念醫院、高雄市立小港醫院、大同醫院、旗津醫院及高醫岡山醫院籌設營運處將以「防疫科技、智慧高醫」，連袂參與這場盛大的健康派對。
高雄醫學大學產學營運處投入精準醫療與智慧生醫研發，今年有多項技術獲第18屆國家新創獎，學校將在醫療科技展中公開輔助診斷ADHD智慧手錶、AI眼底鏡像預測腎病變系統、攝護腺癌二代賀爾蒙藥物治療推薦系統等6項專利發明。另協同合作夥伴南六企業及筑波醫電展示拋棄式手術衣和鋪單、面膜和保養品、濕紙巾及尿布表面層等防疫產品。
高醫附設中和醫院則將展示「核磁共振影像導引直線加速器（MR-Linac）」、「交感神經活性測量」及「數位牙科．精準醫療」三項先進設備。高醫表示，MR-Linac能精準治療肺癌、肝癌、乳癌、胰臟癌、攝護腺癌，具即時追蹤腫瘤、治療中動態透視及副作用低等優點。「交感神經活性測量」可就過勞所引起的自律神經失調進行非侵入性的皮膚交感神經活性與心律變異檢測，15分鐘的紀錄就可找出心血管疾病相關的自律神經活性變化。
小港醫院在防疫上著墨很深，將展示和雲高公司合作研發的「AI人工智慧胸腔X- ray異常辨別提醒系統」與「攜帶型多功能微型光譜儀」，可大幅降低影像判讀時間，找出疑似新冠肺炎病徵的特色；此外掌上型新型冠狀肺炎抗體檢測儀，從檢體到快篩結果只需10至15分鐘。
大同醫院與緯創醫學、高雄市政府經發局合作開發兼具失智快篩與復能訓練的體感遊戲，未來可支援長照體系的發展。旗津醫院矢志發展旗津為「長照島」，院方與高登智慧科技合作，以健康大數據分析為中心，發展智慧化運動系統，結合健康平台與一套八組的智慧化環狀運動器材和一站式健康量測站，提供6個社區C據點巷弄站的長者使用，長輩可提升肌力，降低跌倒率。
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