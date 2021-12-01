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男子長期反覆腹瀉 檢查後驚染愛滋

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
衛生福利部台中醫院感染科醫師曾婷玉說，由於急性愛滋病毒感染的症狀多數不具特異性，因類似感冒且會自行痊癒，所以容易被忽略。圖／衛生福利部台中醫院提供
衛生福利部台中醫院感染科醫師曾婷玉說，由於急性愛滋病毒感染的症狀多數不具特異性，因類似感冒且會自行痊癒，所以容易被忽略。圖／衛生福利部台中醫院提供

今天是世界愛滋病日，一名50歲的男性因工作需求到醫院體檢，發現有腸道沙門氏菌感染，不符合體檢標準，遂轉介至感染科治療，醫師經由問診得知，病人近一年來反覆腸道感染且長期腹瀉，懷疑有免疫低下情形，進一步安排免疫功能檢查，這才發現他感染人類免疫缺乏病毒（HIV），也就是俗稱的愛滋病。

衛生福利部台中醫院感染科主任陳宗家說，沙門氏菌引起感染時有可見，但反覆或持續感染就可能要先探究免是否有疫功能低下情形。

感染科醫師曾婷玉也說，由於急性愛滋病毒感染的症狀多數不具特異性，因類似感冒且會自行痊癒，所以容易被忽略。常見症狀包含發燒、疲倦、肌肉痠痛、喉嚨痛等等，其他症狀如全身性皮疹、頸部或腋下發現淋巴結腫大、噁心、腹瀉、體重減輕、盜汗、頭痛等也可能出現。不過臨床上大多數患者感染初期都是輕症，只有極少數才會有如腦膜炎、腦炎、肺炎等重症表現。

她說，愛滋病毒感染者的精液、陰道分泌液及血液中都含有病毒，可經由性行為、共用針頭或稀釋液而傳染。另外，醫護人員被針扎傷、輸血、母親懷孕、生產期、哺餵母乳也是傳染途徑之一。只要曾經有過性行為，就建議至少篩檢一次愛滋病毒；若有不安全性行為，則建議每年篩檢一次；高感染風險者，如多重性伴侶、感染性病、使用成癮性藥物、共用針具等，則建議每3到6個月篩檢一次。

曾婷玉呼籲，若有不安全性行為與疑似症狀，應早日接受愛滋病篩檢或至感染科門診就醫。雖然目前愛滋病仍無法根治，但使用藥物就可以有效地控制疾病。及早使用抗愛滋藥物來降低病毒量，除了能避免因免疫功能低下而產生疾病症狀外，更能及早阻斷愛滋病的傳播。患者一天只需要服用一顆藥物，方便且副作用低，就能有效控制病毒量，希望民眾不要害怕接受治療。

愛滋病 性行為 患者

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