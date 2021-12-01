台鐵列車疑撞上鋼軌樁 大里福隆站間列車一度延誤

根據台鐵App顯示，受207車次（太魯閣號）外物入侵影響，自08:52起大里站至福隆站間南下/北上列車以東正線單線雙向行車，列車有延誤情形，敬請見諒。

台鐵說，受影響車站包含大里、石城、福隆。預計回復時間11:00。

不過，經查該路段已經恢復通車。對於疑似是列車撞上施工拔除的鋼軌樁，台鐵說，還在釐清中。

此外，網路上也傳出，撞擊當下產生不少火花。從流出的照片也可以看到撞擊力道不小，車頭擋風玻璃碎裂。撞擊後司機員相當生氣，還痛罵了軌道施工的工班。對此，台鐵表示稍晚統一說明。

對於是否為人為疏失，台鐵也表示尚在調查中。不過先前交通部長王國材已撂狠話，指近三個月台鐵發生九起事件（事故），若標準作業程序再有疏失，一定會撤換台鐵局的處長。由於這次疏失恐涉及工務處，工務處長去留勢必也會成為關注焦點。