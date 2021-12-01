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「入冬首次」今晨降零度低溫 太平山追雪再等等
隨著大陸冷氣團南下，北台灣天氣轉冷。有別於昨日陽光露臉好天氣，宜蘭今天溫度溜滑梯，太平山國家森林遊樂區今晨6點出現零度低溫，也是今年入冬以來首次。太平山莊經理林志雄表示，這波鋒面較冷、北風強，園區有濃霧、霧雨的現象；近日能否遇到下雪，他坦言，「不太有機會。」
太平山低溫最近一次為2度，今天更是入冬以來第一次降到零度，從清晨6點持續至上午8點多，園區內放眼望去霧茫茫，彷彿置身仙境。林志雄說明，今天濃霧、冷度不足，沒有結霜、霧淞，甚至降雪情形。他說，明天早上有機會結霜，若地面水氣充足、冷度夠，氣候變化會使地面或是地被植物出現結霜情形，至於霧淞得要空氣夠冷、地面水氣夠足，加上冷空氣來襲才有機會，因此這兩天發生機率可能不高。
林志雄提醒，園區目前路面沒有結冰、結霜，視線不清楚，提醒上山遊客行車慢行，也要注意保暖。他指出，依據中央氣象局預報，今天轉乾冷，水氣應該會越來越少、溫度會回升一些，因此這兩天溫度將維持零度以上，整體下雪機率不大，想要追雪的民眾可得再等等。
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