「入冬首次」今晨降零度低溫 太平山追雪再等等

隨著大陸冷氣團南下，北台灣天氣轉冷。有別於昨日陽光露臉好天氣，宜蘭今天溫度溜滑梯，太平山國家森林遊樂區今晨6點出現零度低溫，也是今年入冬以來首次。太平山莊經理林志雄表示，這波鋒面較冷、北風強，園區有濃霧、霧雨的現象；近日能否遇到下雪，他坦言，「不太有機會。」

太平山低溫最近一次為2度，今天更是入冬以來第一次降到零度，從清晨6點持續至上午8點多，園區內放眼望去霧茫茫，彷彿置身仙境。林志雄說明，今天濃霧、冷度不足，沒有結霜、霧淞，甚至降雪情形。他說，明天早上有機會結霜，若地面水氣充足、冷度夠，氣候變化會使地面或是地被植物出現結霜情形，至於霧淞得要空氣夠冷、地面水氣夠足，加上冷空氣來襲才有機會，因此這兩天發生機率可能不高。