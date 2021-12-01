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台鐵車輛裝鋼軌快篩系統 最適車輛竟是「它」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
最後選定Kitty餐車。圖／台鐵局提供
最後選定Kitty餐車。圖／台鐵局提供

為充分掌握路線使用狀況，及早發現鋼軌異狀或裂痕，台鐵和高雄科技大學合作，完成「鋼軌快篩系統」測試，將正式安裝在車輛上。台鐵今天也曝光最後選定的列車，竟是環島觀光列車中的Hello Kitty速簡餐車。

台鐵說，該套系統可以在列車高速行駛時，探測車下鋼軌，如測出有裂縫，可自動紀錄、定位、並上傳資料給工務養護單位，即時進行修復。

台鐵說，為發揮最大效能，快篩系統要裝在那種車輛上也是經過評估的，考量行駛路線、里程，快篩團隊最後選定環島觀光列車，每天順、逆行各一列，就可以有2000公里環島路網東西正線的最大涵蓋面。

台鐵說，日前高科大張簡教授率領四位裝置專家，赴七堵機務段確認快篩系統安裝方式，台鐵局長杜微也親往了解，並向辛勤工作的同仁打氣。

台鐵說，聽取高科大專家說明的同時，大家也赫然發現，第一輛快篩車竟然是FPK 10502 的 Hello Kitty 速簡餐車。台鐵說，看來Kitty不僅可以陪伴旅客遊台灣，未來還能大幅提升軌道安全。

最後選定Kitty餐車。圖／台鐵局提供
最後選定Kitty餐車。圖／台鐵局提供
最後選定Kitty餐車。圖／台鐵局提供
最後選定Kitty餐車。圖／台鐵局提供

台鐵 觀光列車 快篩

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