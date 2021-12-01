冷空氣籠罩！今晨急凍12.7度 明起北台灣低溫恐探10度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，受到冷空氣影響，今晨截至4：43分的平地最低溫依序為新北石門區12.7度，桃園楊梅區13.1度，新竹關西鎮13.4度。台中清水區14.1度，台南後壁區15.2度，宜蘭東澳鄉14.0度；台北市南港區14.4度。

吳德榮說，今晨東海及北部海面已佈滿「雲街」，為冷空氣的軌跡；北台迎風面有低層雲覆蓋。

吳德榮說，今到周六乾冷空氣籠罩；今日迎風面東北部、大台北低雲稍多，天氣乾冷，東半部有零星飄雨的機率；其他背風面則是晴朗穩定的天氣；各地區氣溫：北部12至17度，中部13至24度，南部15至26度，東部13至24度。

吳德榮說，明天至周六各地晴朗無雲、白天氣溫因冷空氣緩慢減弱而逐日緩升，在陽光下或許不覺得冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要特別注意穿著調整。北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低；台北氣象局也有觸及14度的機率（氣象局≦14度為「大陸冷氣團」定義）。

吳德榮說，下周日至周一白天轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫漸升、清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大；西半部晴朗，東半部偶有局部降雨的機率。

吳德榮說，下周一晚另一波東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。下周二東北季風影響，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，西半部晴朗穩定；北台稍涼微冷，其他地區早晚涼。

至於第21號颱風「妮亞圖」，吳德榮說，在關島西方海面，將在日本南方海面大迴轉，無侵台機率。