妊娠糖尿病孕媽可省萬元 1日起全面給付血糖機、試紙

國內每年近有一萬多名婦女被診斷為妊娠糖尿病，在懷孕期間可能會導致孕婦高血壓、子癲前症、酮酸中毒等，嚴重甚至會導致嬰兒胎死腹中，國民健康署宣佈12月1日起，將全面給付患者進行糖尿病篩檢、血糖機及血糖試紙，預計為婦女省下近萬元，安心生子。

台大醫院婦產科主任李建南指出，懷孕期間一但血糖恐致不佳，很可能會增加巨嬰、新生兒低血糖、黃疸、難產等風險，且有近五成婦女未來也會罹患糖尿病，但是臨床上有很多「糖媽媽」因為忙碌或其他因素，沒有積極接受糖尿病指導及控管血糖，生產過程亦危及母子安全。

國民健康署宣布今年7月1日起，將全面給妊娠糖尿病篩檢，且12月1日起全面給付血糖試紙，只要是符合「懷孕28周以上患者，一天可給付5片試紙，直到生產為止，台灣婦產科醫學會理事長黃閔照指出，若以篩檢費用300至600元，血糖機1000-2000元及試紙5至6000元，預計每年可省下近萬元支出。

婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，若民眾就醫進行產檢，發現罹患糖尿病或血糖狀況有亮黃燈的跡象，以馬偕醫院糖尿病中心為例，由醫材業者免費的血糖機、試紙，且備有酒精棉片等，一次可領一個月份，供糖媽媽們能精準掌握自身狀況。

他建議，媽媽們一天要測量五次，分別在早餐飯前、三餐飯後、一餐點心後，且血糖數值務必控制在飯前95毫克／分升、飯後兩小時血糖120毫克／分升，才算達標，才能減少孕產婦及新生兒罹患率及死亡率。