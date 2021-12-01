妊娠糖尿病孕媽可省萬元 1日起全面給付血糖機、試紙

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
給糖尿病患者的飲食、血糖測量及運動叮嚀。記者謝承恩／攝影
給糖尿病患者的飲食、血糖測量及運動叮嚀。記者謝承恩／攝影

國內每年近有一萬多名婦女被診斷為妊娠糖尿病，在懷孕期間可能會導致孕婦高血壓、子癲前症、酮酸中毒等，嚴重甚至會導致嬰兒胎死腹中，國民健康署宣佈12月1日起，將全面給付患者進行糖尿病篩檢、血糖機及血糖試紙，預計為婦女省下近萬元，安心生子。

台大醫院婦產科主任李建南指出，懷孕期間一但血糖恐致不佳，很可能會增加巨嬰、新生兒低血糖、黃疸、難產等風險，且有近五成婦女未來也會罹患糖尿病，但是臨床上有很多「糖媽媽」因為忙碌或其他因素，沒有積極接受糖尿病指導及控管血糖，生產過程亦危及母子安全。

國民健康署宣布今年7月1日起，將全面給妊娠糖尿病篩檢，且12月1日起全面給付血糖試紙，只要是符合「懷孕28周以上患者，一天可給付5片試紙，直到生產為止，台灣婦產科醫學會理事長黃閔照指出，若以篩檢費用300至600元，血糖機1000-2000元及試紙5至6000元，預計每年可省下近萬元支出。

婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，若民眾就醫進行產檢，發現罹患糖尿病或血糖狀況有亮黃燈的跡象，以馬偕醫院糖尿病中心為例，由醫材業者免費的血糖機、試紙，且備有酒精棉片等，一次可領一個月份，供糖媽媽們能精準掌握自身狀況。

他建議，媽媽們一天要測量五次，分別在早餐飯前、三餐飯後、一餐點心後，且血糖數值務必控制在飯前95毫克／分升、飯後兩小時血糖120毫克／分升，才算達標，才能減少孕產婦及新生兒罹患率及死亡率。

榮新診所營養師李婉萍也提醒，妊娠糖尿病的飲食與一般孕婦差不多，建議要以紅藜麥、糙米等高纖醣類為主，應多攝取原型食物，三餐皆要攝取蔬菜，留意如肉鬆、貢丸等食物都含有糖，不宜多吃，或者在家烹調如雞胸肉、虱目魚等蛋白質，外食也務必加點青菜。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照指出，預計每位孕媽可省下近萬元支出。記者謝承恩／攝影
台灣婦產科醫學會理事長黃閔照指出，預計每位孕媽可省下近萬元支出。記者謝承恩／攝影
國建署、婦產科醫學會宣布，將全面給付孕媽咪血糖機及篩檢試紙。記者謝承恩／攝影
國建署、婦產科醫學會宣布，將全面給付孕媽咪血糖機及篩檢試紙。記者謝承恩／攝影
罹患糖尿病患者的適合菜單建議。記者謝承恩／攝影
罹患糖尿病患者的適合菜單建議。記者謝承恩／攝影
婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，懷孕28周以上患者，一天可給付5片試紙，直到生產。記者謝承恩／攝影
婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，懷孕28周以上患者，一天可給付5片試紙，直到生產。記者謝承恩／攝影

糖尿病 婦產科

延伸閱讀

密集發文藏懷孕喜訊？林志玲曝「感謝未來」實情

年逾萬人患妊娠糖尿病 家族史、高齡孕婦風險高

不想上學出奇招！她裝喉嚨痛被送去醫院 竟發現「病況危急」

吃澱粉易變胖、影響血糖？營養師曝長期不吃碳水下場

相關新聞

搭大客車未繫安全帶 要罰

今年三月十六日蘇花公路遊覽車撞山壁，造成六死、卅九傷，部分乘客被拋出車外，但現行規定只有大客車駕駛並列的前排座位、前後車...

新颱風妮亞圖生成 今下探13°C 冷到周六

今天已是十二月，但菲律賓東方昨生成妮亞圖颱風，中央氣象局表示，妮亞圖不會對台有直接影響，但受大陸冷氣團影響，今晨各地氣溫...

12月1日世界愛滋日守住「4防線」確診數再降五成

12月1日為世界愛滋日，疾管署「戰勝愛滋，分享愛」作為今年主軸，呼籲民眾可以建立起戰勝愛滋4道防線，包含安全性行為、預防...

久站久坐美腿變蜘蛛網 靜脈曲張別輕忽

長時間坐著或久站，雙腳容易腫脹、痠痛，大多數人不會在意，但隨著時間愈長，小心腿部血管可能凸起變成蜘蛛網…

健保公布最新擴大給付 12月起每年逾三萬人受惠

健保署日前召開「藥物共擬會議」，通過多項給付規定擴增案，12月起生效，未來五年約3.5到4萬人可受惠，健保支出增加225...

妊娠糖尿病孕媽可省萬元 1日起全面給付血糖機、試紙

國內每年近有一萬多名婦女被診斷為妊娠糖尿病，在懷孕期間可能會導致孕婦高血壓、子癲前症、酮酸中毒等，嚴重甚至會導致嬰兒胎死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。