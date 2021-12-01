12月1日世界愛滋日守住「4防線」確診數再降五成

12月1日為世界愛滋日，疾管署「戰勝愛滋，分享愛」作為今年主軸，呼籲民眾可以建立起戰勝愛滋4道防線，包含安全性行為、預防性投藥、定期篩檢、及早治療，並及早達成2030年「95-95-95」目標，意即九成五感染者已知自己感染；九成感染者有服藥；九成五服藥者已達測不到病毒量。

疾管署副署長羅一鈞指出，國內愛滋病患者中，又以2017年確診人數最高，達2508例，近四年全面推動各項愛滋防治工作，預計2021年底預估1250人，已下降一半左右， 但受新冠肺炎影響且從去年的「90-93-95」，僅些微提升「90-94-95」，預估2030年能再普及篩檢數量。

台灣愛滋病護理學會常務理事邱飄逸表示，無論是陰道、口交或肛交務必皆要落實全性行為，全程正確使用保險套及水性潤滑液，包含要注意保險套有無過期、注意撕開無破損、擠出套子前端空氣等七步驟。

另外透過暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)，預防愛滋病毒感染，可採每日服用、風險性行為前2到24小時服用，事後服用等，服用者可以達九成保護力，符合族群可由公費支出藥物費用，但邱飄逸提醒，該藥物雖能防愛滋，但不能預防披衣菌、淋病、梅毒等性病，仍須全程使用保險套。

台灣愛滋病學會理事長洪健清指出，鼓勵有性行為者，至少進行1次篩檢；有無套性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為(如多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等) ，每3至6個月篩檢1次，除了定點篩檢、匿名篩檢外，也可於網路訂貨、超商取貨方式，取得試劑自我篩檢，兼顧隱私。

此外，他也呼籲確診後要盡快治療，盡早控制病毒量，除改善免疫系統，大大降低社區感染機會。疾管署也邀請奧運拳擊國手黃筱雯擔任愛滋大使，拍攝宣導影片，透過自身戰勝人生難題之故事，呼籲民眾勇於接受愛滋篩檢，正視愛滋議題。