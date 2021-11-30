2022TIFA台灣國際藝術節開箱！ 疫情時代的藝術新日常

彷彿看不到盡頭的疫情，改變全球的表演生態。國家兩廳院昨天公布2022TIFA台灣國際藝術節節目，18檔節目包含數位映演、線上沉浸式劇場等全數位劇場，377場演出中有333場可線上觀看，明年2月起陸續登場。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，歷經表演者染疫、封館等風暴，原本只是為了生存掙扎不得已端出的替代方案，在疫情兩年的催化之下，「成為迎向未來的重要養分」。她期待表演者與兩廳院一起努力，在疫情時代找到開創新局面的力量，「讓我們一起邁向新的常態」

14世紀一場瘟疫蔓延義大利佛羅倫斯、奪走近半數居民的生命，作家薄伽丘以此次瘟疫為背景寫下「十日談」。700年後全世界陷入新冠疫情，阮劇團攜手偶戲大師楊輝完成「釣蝦場的十日談」，描述三級警戒期間，嘉義鄉間一間釣蝦場轉型防疫旅館，總經理、員工、房客等人在隔絕與孤獨的狀態下，向彼此述說半真半假的故事。阮劇團表示，該劇結合人、偶、投影等，在嘻笑怒罵的演出之中，反映疫情當下的荒誕人性。

去年歐洲在封城期間發展出線上沉浸式劇場，讓觀眾打開電腦便可參與推理解謎。兩廳院也引進惡童劇團授權製作的線上互動劇場「福爾摩斯辦案：國會殺人事件」中文版，以Google Meet為劇場，在螢幕上打造360度環景劇場，由華生帶領觀眾穿越維多利亞時代的倫敦、走進迷霧幢幢的命案現場。觀眾可以單獨參加辦案小組，亦可推坑親友組團報名。

疫情時代人們壓力報表，創團33年的台灣舞蹈天團「舞蹈空間」和日本全男舞團「東京 鷹」攜手合作影像版「月球水2.0」，打破疫情封鎖的國界限制連手搞笑。當穿著高校制服的全男搞笑團遇見台灣舞者，保證讓螢幕前的觀眾「笑到外太空」。小事製作策畫的舞蹈盛典「戰鬥果醬」，則將紅極一時的海選升級成直播版，發展全新的數位海選與評審機制。

疫情造成隔離、帶來孤獨，銀髮族首當其衝。兩廳院為此推出「青銀有約」看戲特別計畫，透過平台促成年輕觀眾和銀髮族一起走入劇場看戲，透過戲劇理解彼此的世界。