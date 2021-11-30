健保公布最新擴大給付 12月起每年逾三萬人受惠

健保署日前召開「藥物共擬會議」，通過多項給付規定擴增案，12月起生效，未來五年約3.5到4萬人可受惠，健保支出增加2259至2818萬元。心血管病患若使用抗血小板或抗凝血藥劑，可預防性使用消化性潰瘍用藥，曾確診消化性潰瘍者拿藥規定也鬆綁。共擬會也通過擴增給付副作用較少之異位性皮膚炎用藥，供兩歲以上的患者作為第二線用藥，慢性脫髓鞘多發性神經炎需要的高單位免疫球蛋白也擴大給付到兩歲以上。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，曾發生腦中風、冠狀動脈疾病、周邊血管疾病，或屬易出血體質的病人，需使用抗血小板或抗凝血劑，會增加胃腸道出血風險，是消化性潰瘍高危險群。未來治療時可直接開立每日藥費6.5元以下的氫離子幫浦阻斷劑，作為預防。

另外，若經內視鏡檢查證實為消化性潰瘍的病人，因其他疾病而需使用非類固醇抗發炎劑時，不須再經消化系專科醫師確認，醫師可直接開立氫離子幫浦阻斷劑，減少患者奔波往返醫院。上述兩項放寬措施預計每年有3萬名患者受惠，未來五年內將增加健保藥費1320萬至1440萬元。

有關治療異位性皮膚炎，連恆榮指出，目前臨床大多使用外用類固醇藥膏，但嬰幼兒、敏感性肌膚患者，用類固醇有較高機率出現副作用，共擬會議同意擴增含pimecrolimus成分的藥品，副作用較少，可供2歲以上孩童、青少年及成人敏感性皮膚部位的異位性皮膚炎作為第二線使用。預估五年內每年約五千到七千人受惠，健保支出約增加339萬至618萬元。

連恆榮表示，兒童、成人都可能罹患慢性脫髓鞘多發性神經炎（CIDP），這種慢性、漸進性的周邊神經病變，若未及時治療恐造成周邊神經系統永久性傷害，導致四肢麻痺、無法走路。治療CIDP必須使用高單位免疫球蛋白，以往僅給付18歲以上成人，但近年研究顯示2至16歲病人也有效，因此決議開放2歲以上即給付，預計未來五年內有10到13人受惠，每人每年可省下大約10萬元藥費。