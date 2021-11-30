快訊

學者稱LSE未持有論文口試報告 蔡總統透過律師4點反擊

遭疑三等警察特考獨厚警大生？ 考選部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸冷氣團來襲全台急凍 農糧署籲農民做好作物防寒

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
大陸冷氣團南下，農糧署呼籲農民做好農作防寒措施。圖／農糧署提供
大陸冷氣團南下，農糧署呼籲農民做好農作防寒措施。圖／農糧署提供

明後兩天受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，日夜溫差大，農委會農糧署呼籲，農民採取農作物應做好防寒措施，減少農作物災害及財產損失。

農糧署表示，較不耐寒蔬菜與瓜果類應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；番茄產區須注意是否有大霧，因大霧易引發晚疫病，宜進行病害防治；花卉部分，除塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

果樹部分應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力；蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密者稍作修剪，使空氣流通、增加受光，提高果樹溫度。冷氣團過境後，若有受害，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

農糧署說，已通報各直轄市、縣市政府密切注意並宣導相關防範措施，後續若有災情顯現，亦請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。

另外，基層公所對於災後需即時採收及復耕的受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段地號等。

後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助權益。

冷氣團 農民 農糧署

延伸閱讀

台灣炒飯王東區賽登場 3業者創意美味兼具進軍全國賽

興大攜手產官學 鳳梨釋迦加工加值增多元產銷

影／第三屆「臺灣炒飯王」南區賽選出經典、創意炒飯王

疫情拖垮餐飲 台南紅蔥頭產銷失衡 價格少近4成

相關新聞

汽柴油貨物稅降 明日起汽、柴油每公升調降1.1元

汽柴油貨物稅明（1日）起調降，中油也自明(1)日凌晨零時起配合汽、柴油每公升各調降1.1元，調整後汽、柴油參考零售價分別...

元旦跨年高速公路有管制 相關管制看這裡

交通部高速公路局表示，明（2022）年元旦連假為2021年12月31日至2022年1月2日共三天，考量國內疫情警戒降為二...

疫情趨緩盼不到復航…探索夢號擬撤台 朝野立委關注

新冠肺炎本土疫情趨緩，包括八大行業、國內旅遊產業皆逐步解封，但郵輪產業目前復航時間仍未確認。業界人士表示，國內郵輪產業寒...

國道2天3起死亡車禍 肇事原因曝光

國道近日連續發生多起追撞事故，造成多人傷亡。根據高公局統計，國道A1類交通事故的肇事型態以「追撞」為大宗，占比高達45%...

防遊覽車客運當「路隊長」 雪隧慢速示警12月1日增大客車

為了解決雪隧塞車問題，高公局去年底試辦慢速車示警系統，只要車輛車速低於65公里，且與前車間距超過100公尺時，就會在示警...

大陸冷氣團來襲全台急凍 農糧署籲農民做好作物防寒

明後兩天受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，日夜溫差大，農委會農糧署呼籲，農民採取農作物應做好防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。