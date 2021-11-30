林園汕尾日照長照機構揭牌 導入智能系統明年開放報名

高雄醫學大學體系今天上午於林園區小港汕尾社區里民活動中心舉辦日間照顧長照機構完工落成典禮，小港醫院院長郭昭宏表示，汕尾日照長照機構引進智能化設備，如人臉辨識、AI體適能機、環境空氣品質監測與魚菜共生等，提供舒適、專業的環境，讓長者擁有全新的銀髮人生。

小港醫院表示，汕尾為高雄最尾端，長年缺少日照中心，汕尾社區里民活動中心二樓過去為圖書館，已閒置多年，改造後可容納30名長者，預計明年一月開始報名，相關資訊可關注小港醫院官網查詢。

郭昭宏表示，過去統計，汕尾約有500多名長者，其中約一成需要長照服務，因是醫院設立長照機構，特別引進智能化的設備，其中針對長者三大隱形殺手如失智、肌少症、咀嚼吞嚥困難規畫各項智能互動設備，長者的各項生命跡象也會在尊重長者隱私下，同步留存到小港醫院，做為日後就醫時的參考。

其中高雄醫學大學與元智大學合作研發的「老搖滾運動客製化體感電玩」以長者有興趣的當地廟宇影片，搭配踩步機及紅外線動態追蹤系統，長者需運動影片才會跟著播放，影片上方還有圖形及顏色對應手把按鈕，長者可根據指示培養肢體及眼手協調。高雄醫學大學董事長陳建志試玩時笑稱，太緊張了，都在注意圖形，忘了看影片。