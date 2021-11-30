快訊

大宗物資12月1日起降稅四個月 預估稅損逾60億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道2天3起死亡車禍 肇事原因曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國道一號17日晨發生重大車禍，疑因第一輛陳姓聯結車駕駛要撿拾掉落檳榔，減速煞車，造成後方三車追撞，釀成一死一傷憾事。圖／讀者提供
國道一號17日晨發生重大車禍，疑因第一輛陳姓聯結車駕駛要撿拾掉落檳榔，減速煞車，造成後方三車追撞，釀成一死一傷憾事。圖／讀者提供

國道近日連續發生多起追撞事故，造成多人傷亡。根據高公局統計，國道A1類交通事故的肇事型態以「追撞」為大宗，占比高達45%，其中又以「未注意車前狀況」為主要肇因，占30％以上，若肇事車輛涉大貨、聯結等大型載重車，其事故嚴重程度往往更高。

高公局提醒，行駛國道務必隨時注意車前狀況、保持行車安全間距，勿分心駕駛，以免發生事故影響自身安全及行程。

實際上，本月17日凌晨，國道1號北向176公里處，1輛聯結車因駕駛撿拾車內物品而驟然減速，造成後方3車煞車不及而陸續追撞，其中1輛小貨車遭前後夾擊，駕駛受困車內身亡。

未料，17日當天晚間7時許，國道1號南向231公里處，4輛小客車因未保持行車安全距離而發生連環追撞事故，造成1人死亡2人受傷；隔日（18日）傍晚，國道1號北向17.7公里處，1輛大貨車疑似分心或未注意車前狀況，車頭逕自撞入前方貨櫃車尾，造成大貨車內2人身亡。

高公局強調，用路人行駛國道務必遵守行車安全規定，切勿超速並應保持良好精神及專注力，隨時注意車前動態，以因應可能的突發狀況，避免因一時分心而造成不可挽回的悲劇。

國道

延伸閱讀

國道服務區車位占用頻傳 高公局：檢舉最高可罰1200元

西濱大貨車急閃左右撞...警清路障車遭殃 幸無人傷

疑未注意車前動態 20歲男騎士追撞大貨車送醫不治

追撞車禍4歲女童傷重不治 家屬悲慟po網求行車記錄器

相關新聞

疫情趨緩盼不到復航…探索夢號擬撤台 朝野立委關注

新冠肺炎本土疫情趨緩，包括八大行業、國內旅遊產業皆逐步解封，但郵輪產業目前復航時間仍未確認。業界人士表示，國內郵輪產業寒...

小六男童遭貨車輾過全身19處骨折 今奇蹟式痊癒出院

國小六年級11歲王姓男童上個月放學過馬路，遭小貨車撞倒輾過身體，手腳全身19處骨折，光是肋骨就斷了12根，口鼻出血且意識...

元旦跨年高速公路有管制 相關管制看這裡

交通部高速公路局表示，明（2022）年元旦連假為2021年12月31日至2022年1月2日共三天，考量國內疫情警戒降為二...

國道2天3起死亡車禍 肇事原因曝光

國道近日連續發生多起追撞事故，造成多人傷亡。根據高公局統計，國道A1類交通事故的肇事型態以「追撞」為大宗，占比高達45%...

防遊覽車客運當「路隊長」 雪隧慢速示警12月1日增大客車

為了解決雪隧塞車問題，高公局去年底試辦慢速車示警系統，只要車輛車速低於65公里，且與前車間距超過100公尺時，就會在示警...

林園汕尾日照長照機構揭牌 導入智能系統明年開放報名

高雄醫學大學體系今天上午於林園區小港汕尾社區里民活動中心舉辦日間照顧長照機構完工落成典禮，小港醫院院長郭昭宏表示，汕尾日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。