國道2天3起死亡車禍 肇事原因曝光

國道近日連續發生多起追撞事故，造成多人傷亡。根據高公局統計，國道A1類交通事故的肇事型態以「追撞」為大宗，占比高達45%，其中又以「未注意車前狀況」為主要肇因，占30％以上，若肇事車輛涉大貨、聯結等大型載重車，其事故嚴重程度往往更高。

高公局提醒，行駛國道務必隨時注意車前狀況、保持行車安全間距，勿分心駕駛，以免發生事故影響自身安全及行程。

實際上，本月17日凌晨，國道1號北向176公里處，1輛聯結車因駕駛撿拾車內物品而驟然減速，造成後方3車煞車不及而陸續追撞，其中1輛小貨車遭前後夾擊，駕駛受困車內身亡。

未料，17日當天晚間7時許，國道1號南向231公里處，4輛小客車因未保持行車安全距離而發生連環追撞事故，造成1人死亡2人受傷；隔日（18日）傍晚，國道1號北向17.7公里處，1輛大貨車疑似分心或未注意車前狀況，車頭逕自撞入前方貨櫃車尾，造成大貨車內2人身亡。

高公局強調，用路人行駛國道務必遵守行車安全規定，切勿超速並應保持良好精神及專注力，隨時注意車前動態，以因應可能的突發狀況，避免因一時分心而造成不可挽回的悲劇。