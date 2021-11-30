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疫情趨緩盼不到復航…探索夢號擬撤台 朝野立委關注

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
疫情趨緩盼不到復航，郵輪「探索夢號」擬退出台灣，引發朝野立委關注。圖為停靠在基隆港的星夢郵輪探索夢號。本報系資料照
疫情趨緩盼不到復航，郵輪「探索夢號」擬退出台灣，引發朝野立委關注。圖為停靠在基隆港的星夢郵輪探索夢號。本報系資料照

新冠肺炎本土疫情趨緩，包括八大行業、國內旅遊產業皆逐步解封，但郵輪產業目前復航時間仍未確認。業界人士表示，國內郵輪產業寒冬並未隨著疫情趨緩而看到盡頭，在相關防疫措施遲遲未鬆綁情況，目前包括雲頂郵輪集團旗下「探索夢號」等，已不堪鉅額虧損，考慮將船隻退出台灣轉往其他地區。朝野立委也呼籲，中央流行疫情指揮中心應在適當時間點研議復航事宜，若考量國外疫情未歇，可先從國內繞島、跳島行程著手。

國內施打疫苗涵蓋率已近八成，蔡英文總統日前在基隆公投宣講會上也提及，基隆人期待的郵輪復駛，這一天不遠了。但據悉，郵輪防疫計畫雖已送到中央流行疫情指揮中心審查，不過目前進度緩慢，隨著二級警戒持續延長，復航日期遙遙無期。

民進黨立委邱志偉指出，若指揮中心考量國外疫情嚴峻，可先從國內跳島郵輪著手研議開放。邱說，國內跳島行程如同台灣本島往返離島的定期航班，不會有外國人，在本土疫情穩定的情況下，確實可以先行開放，也給自疫情以來虧損嚴重的相關業者一個喘息空間。

民眾黨立委邱臣遠表示，雖然現在新變種病毒在國外開始傳播，但台灣國內本土疫情尚屬穩定，也已連續多日無本土疫情案例，建議可以在加強防疫指引的情況下，盡速開放國內郵輪復航。

民進黨立委蔡易餘表示，郵輪的性質就像旅宿業，只是會移動，目前旅宿業都開放了，沒道理郵輪還是完全不能營運；建議沒有涉及國外航線的國內繞島、跳島行程，衛福部應該往開放方向研議，如此也顧及相關產業生計。

民進黨基隆立委蔡適應表示，許多郵輪業都以基隆港作為母港，而疫情以來相關業者虧損情況確實相當慘重；由於郵輪有其封閉性質，因此尊重指揮中心對相關防疫規範更加謹慎，目前指揮中心已針對業者呈報的復航計畫提出補件事項。

蔡適應說，作為基隆立委，自己將提供業者必要之協助，也敦促指揮中心能盡快能核定，以利復航；若早日讓國人來搭郵輪「類出國」，對於基隆在地觀光經濟將是一大幫助。

郵輪 疫情 基隆港

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