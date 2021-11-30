防遊覽車客運當「路隊長」 雪隧慢速示警12月1日增大客車

為了解決雪隧塞車問題，高公局去年底試辦慢速車示警系統，只要車輛車速低於65公里，且與前車間距超過100公尺時，就會在示警系統告示處公布該車輛的車號後四碼，提醒駕駛人加速行駛。不過根據高公局統計，10月8日至31日，通過雪山隧道北向路段大客車約有1.9萬輛次，其中屬於「龜速車」的大型車有360輛次，約占1.9%。

為此，高公局表示，將從12月1日起，針對車速低於65公里，且與前車間距大於150公尺的大客車進行慢速車示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車之車號(遮蔽1碼)及車速，以提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛，「不要當路隊長」。

根據高公局統計，10月8日至31日，通過雪山隧道北向路段的小型車約有78萬輛次，共示警慢速車約1.3萬輛次，約占1.7%，同時段通過之大客車約有1.9萬輛次，其中，車速低於65公里，且與前車間距大於150公尺者約360輛次，約佔1.9%。

高公局強調，雪山隧道慢速車示警系統雖不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限車輛，或未保行車安全距離者，若遭國道公路警察局取締，將依「道路交通管理處罰條例」第33條相關規定，開罰3千元至6千元不等。