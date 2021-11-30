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國道服務區車位占用頻傳 高公局：檢舉最高可罰1200元
隨著國內疫情回穩，各地景點開始湧現人潮，國道車流量也跟著大增，不過如今卻也出現國道服務區身障及婦幼專用車位被佔用，甚至還有一車占兩個停車位等現象。高公局提醒，不依規定停放車輛，依法可開罰600元至1200元；民眾若發現車位遭占用，可撥打1968免付費專線，線上受理民眾檢舉。
高公局表示，近來大型車駕駛人也常反映大型車的停車位遭小型車占用，導致大車車輛無法順利停放，除了影響停車秩序，也會影響遊覽車的民眾下車行走動線之安全性。
為加強行車秩序及安全，高公局表示，將於各服務區會派員巡查停車秩序，於尖峰時間派員指揮，並加強巡查頻率，以維護停車秩序，另也提醒駕駛人，進入國道服務區時務必依照現場標誌停放，勿貪圖方便而違規占用車位，以保障自身及他人之用路安全。
高公局表示，民眾若發現有車位遭到占用時，除了可跟服務區服務台反映外，也可以撥打1968免付費專線，或掃描高公局與國道公路警察局設置的檢舉違規QR CODE告示牌，上傳照片提報警政單位，國道公路警察局即可線上受理民眾檢舉，違者將依據「道路交通管理處罰條例」第56條規定，開罰600元至1200元不等。
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